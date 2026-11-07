Europei ciclocross 2026 oggi: orari sabato 7 novembre, tv, streaming, italiani in gara

L’attesa è finita, l’adrenalina sale ed è il momento di entrare in gara per cercare di conquistare il titolo o perlomeno uno dei gradini del podio. Iniziano a Zeddam, nei Paesi Bassi, gli Europei di ciclocross. L’intensa due giorni di gare prevede l’assegnazione di tre titoli oggi e di altrettanti nella giornata di domani.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLOCROSS FEMMINILE DALLE 15.00

Ad aprire le danze sarà la gara della categoria Juniores femminile che prenderà il via alle 11:00. La giornata proseguirà alle 13:00 quando scatterà la gara della categoria Under 23 maschile e vivrà il suo momento culminante quando alle 15:00 inizierà la prova della categoria élite femminile.

L’Italia, al via in tutte e tre le categorie, punta i riflettori soprattutto su Sara Casasola, principale carta da medaglia per la spedizione azzurra in terra olandese, e sul duo formato da Filippo Grigolini, detentore del titolo nella categoria Juniores, e Stefano Viezzi nella categoria Under 23 maschile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della prima giornata degli Europei 2026 di ciclocross. Non è prevista nessuna copertura tv per la rassegna continentale; sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming su Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max per le gare della categoria élite; in diretta live testuale su OA Sport per le gare della categoria élite.

CALENDARIO EUROPEI CICLOCROSS 2026 OGGI

Sabato 7 Novembre



11:00 Donne Junior (Nicoletta Brandi, Rachele Cafueri, Matilde Carretta, Nicole Righetto, Azzurra Rizzi)

13:00 Uomini Under-23 (Filippo Grigolini, Stefano Viezzi)

15:00 Donne élite (Carlotta Borello, Lucia Bramati, Sara Casasola, Rebecca Gariboldi)

PROGRAMMA EUROPEI CICLOCROSS 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: nessuna copertura

Diretta streaming: Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max per le gare della categoria élite

Diretta Live testuale: OA Sport per le gare della categoria élite