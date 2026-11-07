European Cup Of Nations, l’Italia cede il passo all’Ucraina e chiude terza la tappa di Sosnowiec

Finisce con una sconfitta l’ultimo impegno di questa tornata per la Nazionale Italiana di hockey su ghiaccio, al momento impegnata per l’European Cup Of Nations, le cui partite del Gruppo C si sono disputate in Polonia, precisamente in quel di Sosnowiec.

Un inizio in salita per i nostri ragazzi, costretti a rincorrere nel primo periodo a causa del penalty ottimamente trasformato da Deniksini al 9:28. La risposta degli azzurri arriva però prontamente nel secondo atto, complice il pareggio di Zanatta maturato in una situazione di superiorità numerica e per il raddoppio siglato al 14:46 da Luisetti dopo una buona triangolazione con Pietroniro e Schiavone.

Lo scenario però cambia nuovamente nel terzo periodo quando, al 7′, i nostri avversari trovano il pareggio con una bordata di Peresunko. Quattro giri di orologio dopo è arrivata la doccia fredda, con gli ucraini che effettuano il controsorpasso portandosi sul 2-3 ancora con Peresunko in power-play.

In virtù di quanto successo l’Ucraina si è portata a 9 punti in classifica, precedendo così la Polonia (5) e appunto l’Italia, ferma a 4. La compagine tricolore tornerà sul ghiaccio tra il 7 e il 13 febbraio 2027 con una nuova tappa della competizione. Il quadrangolare è pianificato in Slovenia, e vedrà gli azzurri scontrarsi nuovamente con il team ucraino, oltre con i padroni di casa e con la Francia.