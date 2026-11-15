ATP Finals 2026 oggi: orari partite 15 novembre, tv, streaming, quale vedere in chiaro

Tutto è pronto sotto la Mole. Le luci dell’Inalpi Arena stanno per accendersi sull’edizione 2026 delle ATP Finals, il torneo dei Maestri che chiude in bellezza la stagione del grande tennis mondiale. Oggi, domenica 15 novembre, il sipario si alza ufficialmente sul cemento indoor torinese, inaugurando una settimana di sfide ad altissima tensione tra i migliori otto singolaristi e le migliori otto coppie di doppio del pianeta.

La giornata inaugurale è dedicata interamente al Gruppo John McEnroe per quanto riguarda il singolare, promettendo subito spettacolo ed emozioni. Ad aprire le danze del tabellone individuale, nella sessione pomeridiana, sarà la sfida generazionale tra l’esperienza e la solidità di Alexander Zverev e l’esuberanza del giovane talento spagnolo Rafael Jódar, alla sua prima, prestigiosa apparizione tra i grandi.

In serata, il clima si farà ancora più elettrico con un confronto tutto potenza, servizio e personalità: lo statunitense Ben Shelton incrocerà la racchetta con il francese Arthur Fils in un match che si preannuncia esplosivo e ricco di colpi vincenti.

A fare da cornice ai due big match di singolare, il torneo di doppio offrirà fin dal mattino spunti tecnici di altissimo livello, con le coppie Heliövaara/Patten contro Matos/Luz in apertura di programma e l’incrocio serale tra Pavić/Arévalo e il duo francese Olivetti/Arribage.

La prima giornata delle ATP Finals, in programma quest’oggi (domenica 15 novembre), andrà in scena all’Inalpi Arena di Torino e sarà trasmessa in tv da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis) a pagamento e in chiaro da Mediaset, che garantirà la copertura chiaro solo del match pomeridiano di singolare. In questo caso, quindi, su Canale 5 andrà in onda Zverev-Jodar. In streaming ci sarà la trasmissione su SkyGo, NOW e Tennis Tv a pagamento (programma completo), mentre sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity in chiaro si potrà seguire il match Zverev-Jodar.

ATP FINALS 2026 OGGI

Domenica 15 novembre

Inalpi Arena – Inizio alle 11:30

[1] Harri Heliovaara (FIN) / Henry Patten (GBR) vs [8] Orlando Luz (BRA) / Rafael Matos (BRA) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203).

A seguire e non prima delle 14:00

[1] Alexander Zverev (GER) vs [8] Rafael Jodar (ESP) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Canale 5.

A seguire e non prima delle 18:00

[4] Marcelo Arevalo (ESA) / Mate Pavic (CRO) vs [6] Theo Arribage (FRA) / Albano Olivetti (FRA) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203).

A seguire e non prima delle 20:30

[3] Ben Shelton (USA) vs [6] Arthur Fils (FRA) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

PROGRAMMA ATP FINALS 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (tutti gli incontri), Sky Sport Uno (solo Shelton vs Fils), Canale 5 (solo Zverev vs Jodar)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv (tutti gli incontri); Mediaset Infinity e sito di Sportmediaset (solo Zverev vs Jodar)