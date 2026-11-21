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Equitazione: sorpresa nel Super Grand Prix del Global Champions Tour! Esulta Stephan Barcha. Bucci vicino ai migliori
Il Super Grand Prix del Global Champions Tour, atto conclusivo della stagione 2026 che si è tenuto a Verona nel weekend dei Playoff del circuito più importante del salto ostacoli mondiale, va a sorpresa al brasiliano Stephan Barcha.
Il sudamericano, numero 37 del ranking mondiale, ha stampato un doppio netto in sella al suo Chevaux Primavera Imperio Egipcio – con il crono di 61.96 – che gli ha consentito di battere tutta la concorrenza presente sul campo di gara veneto.
Alle sue spalle, a spartirsi il secondo e il terzo gradino del podio, i fortissimi tedeschi Sophie Hinners (Iron Dames My Prins – 63.99) e Christian Kukuk (Akarad Tivoli Z – 69.20). Serata di gloria assoluta per il movimento brasiliano, visto che il quarto posto se l’è preso Yuri Mansur (QH Alfons Santo Antonio – 69.35).
Nel concorso riservato a soli 13 binomi, chiude in 7a posizione Piergiorgio Bucci: l’azzurro chiude complessivamente con 8 penalità, quattro nella prima manche e 4 nella seconda e il crono utile di 66.58.
Domani gran finale dello show: a Verona si assegnerà la Supercoppa relativa alla Global Champions League. In gara, sono rimaste solo 6 squadre pronte a contendersi il trofeo.