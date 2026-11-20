Il round di semifinale della Supercoppa della Global Champions League 2026 si è definitivamente concluso a Verona, dove è in corso il weekend conclusivo dei Playoff del massimo circuito internazionale di salto ostacoli.

Dopo questo turno eliminatorio restano solo 6 squadre in gara per andare a contendersi il trofeo, nell’appuntamento di domenica pomeriggio, 22 novembre.

Le formazioni che hanno passato il turno sono, in ordine di piazzamento al termine delle semifinali (anche se poi si ripartirà da zero nel tutto per tutto fra meno di 48 ore): Shanghai Swans, Istanbul Warriors, Prague Lions, Cannes Stars, Monaco Aces e Riesenbeck International.

Eliminate invece le formazioni: Doha Falcons, New York Empire, Riyad Knights di Emanuele Gaudiano, Valkenswaard United, Mexico Amigos e Basilea Cosmopolitans di Emanuele Camilli.

Domani, sabato 21 novembre, sarà la volta del Super Grand Prix dedicato al Global Champions Tour. A competere, a livello individuale, saranno solo i migliori cavalieri e le migliori amazzoni che si sono distinti lungo tutto l’anno. Fra loro, vi sarà anche Piergiorgio Bucci, oltre Giacomo Casadei, Riccardo Pisani, Fabio Brotto, Luca Coata e Guido Grimaldi.