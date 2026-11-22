EquitazioneSalto
Equitazione: la Supercoppa della Global Champions League 2026 va agli Istanbul Warriors
Al termine di un fine settimana carico di emozioni, la Supercoppa della Global Champions League 2026 ha trovato il suo padrone. A vincere a Verona, al termine di una finale spettacolare, sono stati gli Istanbul Warriors.
La formazione di matrice turca, composta dai campioni Henrik von Eckermann (Minute Man), Simon Delestre (Gatsby du Tillard) e Abdel Said (Wathnan Quaker Brimbelles Z), si è imposta sul campo di gara scaligero facendo segnare un crono di 212.68 con sole 4 penalità a referto.
Nulla da fare per Prague Lions, secondi con un tempo minore di 212.28 ma con 8 penalità, e per i Riesenbeck International, terzi e rapidi a 206.83 avendo però coperto il tracciato con 20 penalità a loro carico.
Giù dal podio, dalla quarta alla sesta piazza, con tantissimi errori: Shanghai Swans, Monaco Aces e Cannes Stars. Si chiudono così la Global Champions League e il Global Champions Tour 2026: il circuito tornerà a partire dal prossimo anno.