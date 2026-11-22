Al termine di un fine settimana carico di emozioni, la Supercoppa della Global Champions League 2026 ha trovato il suo padrone. A vincere a Verona, al termine di una finale spettacolare, sono stati gli Istanbul Warriors.

La formazione di matrice turca, composta dai campioni Henrik von Eckermann (Minute Man), Simon Delestre (Gatsby du Tillard) e Abdel Said (Wathnan Quaker Brimbelles Z), si è imposta sul campo di gara scaligero facendo segnare un crono di 212.68 con sole 4 penalità a referto.

Nulla da fare per Prague Lions, secondi con un tempo minore di 212.28 ma con 8 penalità, e per i Riesenbeck International, terzi e rapidi a 206.83 avendo però coperto il tracciato con 20 penalità a loro carico.

Giù dal podio, dalla quarta alla sesta piazza, con tantissimi errori: Shanghai Swans, Monaco Aces e Cannes Stars. Si chiudono così la Global Champions League e il Global Champions Tour 2026: il circuito tornerà a partire dal prossimo anno.