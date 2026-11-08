Ekaterina Antropova martello d’acciaio: punti pesanti da top scorer e sesta vittoria in Turchia

Ekaterina Antropova ha trascinato il suo Eczacibasi Istanbul alla netta vittoria contro il poco quotato Goztepe Yuppo nell’incontro valido per l’ottava giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Un secco 3-0 (25-20; 25-18; 25-18) di fronte al proprio pubblico del Sigorta Spor Salonu, propiziato dai 19 punti messi a segno dall’opposto italiano.

L’attaccante ha chiuso l’incontro con un rimarchevole 67% in attacco e ha timbrato anche quattro muri, risultando la top scorer dell’incontro e meritandosi la palma di migliore in campo. Ad affiancare l’attaccante sono state soprattutto la centrale Dana Rettke (9 punti), la schiacciatrice Ebrar Karakurt (12) e il martello Yaprak Erkek (6), sotto la regia di Elif Sahin.

L’Eczacibasi si è issato provvisoriamente al secondo posto in classifica generale con 18 punti all’attivo (sei vittorie in otto incontri disputati), a cinque lunghezze di distacco dalla capolista VakifBank Istanbul. Il prossimo incontro delle Tigri è in programma domenica 15 novembre (ore 12.00 italiane) sul campo dello Zeren Spor Ankara, in quello che sarà un big match ad alta intensità.