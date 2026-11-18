Domenica 22 novembre andrà in scena il Cross Internacional de Atapuerca, tappa del World Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di corsa campestre). L’evento in programma nella località spagnola, nel sito Unesco patrimonio dell’umanità a mille metri sul livello del mare, segnerà l’atteso ritorno in gara di Nadia Battocletti dopo due mesi e mezzo di assenza dall’attività agonistica a causa di un’influenza e di un fastidio al piede.

L’appuntamento con la gara spagnola è per le ore 12.45, lungo un percorso ricco di saliscendi e che prevede un impegno di 7,18 chilometri complessivi. La fuoriclasse trionfò in questa kermesse dodici mesi fa e scalderà il motore in vista degli Europei di Cross, che si disputeranno domenica 13 dicembre a Belgrado. La 26enne non corre dallo scorso 8 settembre, quando si impose sui 1500 metri al Palio della Quercia, qualche giorno dopo aver siglato il record italiano sulla distanza.

La Campionessa d’Europa dei 5000 e dei 10.000 metri dovrà fare i conti con due avversarie di spessore: la tunisina Marwa Bouzayani (quarta agli ultimi Mondiali sui 3000 siepi) e l’etiope Asefu Abreha. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Cross di Atapuerca. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NADIA BATTOCLETTI CROSS ATAPUERCA 2026

Domenica 22 novembre

Ore 12.45 Cross Internacional de Atapuerca, gara seniores femminile: con Nadia Battocletti – Diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics

PROGRAMMA NADIA BATTOCLETTI CROSS ATAPUERCA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube di European Athletics.

Diretta testuale: OA Sport.