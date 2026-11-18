Nadia Battocletti ha vinto le ultime due edizioni del World Athletics Cross Country Tour, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle corse campestri. Dopo la prima volta indimenticabile nel 2025, alla fine di gennaio ha festeggiato il bis grazie alle affermazioni nelle prove gold di Atapuerca e del Campaccio, intervallate dall’apoteosi agli Europei e dal secondo posto in quel di Alcobendas.

La fuoriclasse trentina chiuse l’evento con 3.600 punti all’attivo e riuscì a precedere l’etiope Likina Amebaw (3.565 punti) e le keniane Sheila Jebet (3.540) e Dorcus Chepkwemoi (3.510). L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri si rimetterà in gioco domenica 22 novembre proprio ad Atapuerca, dove farà il proprio ritorno in gara dopo due mesi e mezzo di stop. L’azzurra sarà poi protagonista nella rassegna continentale di Belgrado (13 dicembre), cercherà la conferma al Campaccio il 6 gennaio e poi sarà al via anche del Cross di Alà dei Sardi il 31 gennaio.

Riconfermare la corona del World Tour non sarà semplice per la Campionessa d’Europa di 5000 e 10.000 metri. Al momento la classifica è guidata dalla burundese Francine Niyomukunzi con 3.560 punti, raccolti tra Lidingo, Amorebieta e Pforzheim nelle ultime settimane. Vengono presi in considerazione i tre migliori piazzamenti conseguiti durante la stagione.