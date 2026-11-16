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Italia-Belgio U21 oggi, amichevole a Livorno: orario, tv, programma, streaming
Dopo la prima amichevole disputata in Francia nella giornata di venerdì, l’Italia Under 21 si prepara per tornare subito in campo e chiudere la finestra di novembre dedicata alle nazioni. Questa sera, alle ore 18.15, infatti, gli Azzurrini saranno di scena allo stadio “Armando Picchi” di Livorno per un test contro il Belgio.
Per la formazione allenata dal commissario tecnico Silvio Baldini si tratta di una partita assolutamente importante per capire come stia procedendo il percorso di crescita in vista delle qualificazioni ai prossimi Campionati Europei Under 21 che si disputeranno nel 2027 in Albania e Serbia.
Oltre alle due Nazioni ospitanti, hanno staccato il pass anche gli Azzurrini, quindi Croazia, Norvegia, Portogallo, Francia, Inghilterra, Spagna, Germania, Polonia e proprio Belgio.
L’ELENCO DEI CONVOCATI DEL CT SILVIO BALDINI
Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Massimo Pessina (Bologna);
Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia M’Gladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Eddy Kouadio (Monza), Emanuele Lulli (Roma), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Avellino);
Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna), Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Avellino), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Benevento);
Attaccanti: Alessio Cacciamani (Torino), Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Jeff Ekhator (Juventus), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund).
Come seguire l’evento in tv? L’amichevole tra Italia e Belgio Under 21 sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Rai2. In streaming si potrà seguire su RaiPlay, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro.
PROGRAMMA AMICHEVOLI ITALIA U21
Lunedì 16 novembre
Ore 18.15 Italia-Belgio U21
PROGRAMMA ITALIA-BELGIO U21: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING
Diretta tv: Rai2
Diretta streaming: RaiPlay
Diretta testuale: OA Sport