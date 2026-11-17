Sabato 21 novembre l’Italia del rugby chiude la fase a gironi del Nations Championship 2026. Al Bluenergy Stadium di Udine gli azzurri di Gonzalo Quesada ospitano le Fiji nella sesta e ultima giornata, prima delle finali di Twickenham del 27-29 novembre. Per entrambe le squadre è l’ultima occasione di conquistare un successo in un torneo che finora le ha viste sempre sconfitte.

Gli azzurri arrivano dalla sconfitta di Genova contro l’Argentina, maturata per 19-14 dopo una partita combattuta fino all’ultimo minuto. L’Italia è andata in vantaggio con la meta di Ioane, innescato da un calcetto di Marin, ed è stata dominante in mischia, ma i Pumas hanno pareggiato prima dell’intervallo e sono poi passati avanti nella ripresa. Il finale è stato un assalto azzurro, con una meta di punizione che ha riportato la squadra a cinque punti, senza però riuscire a sfruttare le superiorità numeriche. Dopo il 66-7 subito a Torino dal Sudafrica, la prestazione è stata un passo avanti, ma resta un bilancio senza vittorie. Nel dopo gara Quesada ha parlato di condizioni per vincere create e non sfruttate, ricordando che novembre è il momento di finire di imparare in vista di Sei Nazioni e Mondiale.

Le Fiji sono nella stessa situazione e arrivano da due pesanti sconfitte europee. Il gruppo allenato dal sudafricano Jake White è stato battuto 54-17 dalla Francia a Lione e poi 43-15 dall’Irlanda a Dublino, dove ha comunque trovato le mete di Tuisova e Yato. Gli isolani non hanno ancora vinto nella prima edizione del torneo e, come l’Italia, cercano un risultato che dia un senso al finale di stagione. Per gli azzurri sarà una gara da non sbagliare davanti a oltre 20mila spettatori, contro una squadra fisica e imprevedibile, a cui basta una scintilla per ribaltare l’inerzia.

Il match tra Italia e Fiji vedrà il calcio d’inizio alle ore 17.40. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in chiaro su TV8, oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now e gratuitamente su tv8.it. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO NATIONS CHAMPIONSHIP RUGBY 2026

Sabato 21 novembre

Ore 17:40 Italia-Fiji – Diretta tv su Sky Sport e in chiaro su TV8

PROGRAMMA ITALIA-FIJI RUGBY NATIONS CHAMPIONSHIP 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), TV8 (in chiaro)

Diretta streaming: SkyGo, Now, tv8.it (gratis)

Diretta Live testuale: OA Sport