Dove la prossima gara di F1? GP Las Vegas 2026: programma, orari, tv

Il prossimo evento del Mondiale di Formula 1 è rappresentato dal Gran Premio di Las Vegas. L’appuntamento è previsto nel fine settimana del 20, 21 e 22 novembre. Dunque, vi sarà un weekend di pausa tra il GP del Brasile (o di San Paolo se si vuole essere puntigliosi), che quest’oggi raggiungerà il proprio culmine con la gara di Interlagos, e la competizione che sarà ospitata lungo le strade dell’iconografica Città del Nevada.

Attenzione, perchè per chiarezza e a scanso di equivoci, è sempre bene “mettere i puntini sulle i”. Ufficialmente, il GP di Las Vegas si disputerà fra il giovedì e il sabato locali. Tuttavia, il momento della giornata in cui si scenderà in pista e il marcato fuso orario faranno “slittare” tutto di un giorno, se si ragiona in termini europei. Questo perchè la serata del Nevada coincide con la notte e la primissima mattinata del Vecchio Continente!

Praticamente, se si ragiona in termini concreti, per noi la gara di Las Vegas equivale a un appuntamento asiatico! Difatti le qualifiche e il Gran Premio scatteranno nella primissima mattinata. Oramai bisognerebbe averci fatto il callo, visto che quella del 2026 sarà la quarta edizione dell’affascinante competizione sulla pista denominata Las Vegas Strip Circuit, tracciato che passa davanti ai Casinò e agli hotel della famosa Strip. Sul rettilineo di quasi 2 chilometri, le velocità massime sono simili a quelle di Monza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Las Vegas 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP LAS VEGAS F1 2026 PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 20 novembre (orari italiani)

Ore 1:30-2:30, Prove libere (I)

Ore 5:00-6:00, Prove libere (II)

Sabato 21 novembre (orari italiani)

Ore 1:30-2:30, Prove libere (III)

Ore 5:00-6:00, Qualifiche

Domenica 22 novembre (orari italiani)

Ore 5:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.