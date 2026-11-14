Definito l’orario della semifinale di Errani/Paolini alle WTA Finals: programma, avversarie, tv

Sara Errani e Jasmine Paolini sono pronte a tornare nuovamente in campo. Nella notte italiana di domenica 15 novembre, infatti, le azzurre affronteranno la coppia formata dalla cinese Hanyu Guo e dalla francese Kristina Mladenovic nelle semifinali del doppio a queste WTA Finals di Indian Wells.

Entrate nel tabellone come ottava coppia della Race grazie al forfait di Danilina/Krunić, le campionesse olimpiche hanno dominato il proprio girone chiudendolo imbattute al primo posto. Tra i successi nella fase a gruppi spiccano le vittorie sulle numero 1 del mondo Siniaková/Townsend e il netto 6-3, 6-4 su Perez/Schuurs, risultato che regala alle azzurre la prima semifinale in carriera alle Finals.

Qualificatesi con largo anticipo grazie a una stagione di altissimo livello, la cinese (all’esordio assoluto nel torneo) e la francese (già pluri-campionessa Slam e delle Finals) hanno dimostrato grande tenuta mentale. Hanno superato un girone molto equilibrato salvando anche quattro match point nel match d’esordio prima di conquistare il pass per le semifinali.

Un unico precedente c’è e risale ai quarti di finale del Masters1000 proprio di Indian Wells di quest’anno, quando Errani e Paolini si imposero in rimonta con il punteggio di 4-6, 7-5, 10-6 dopo una battaglia di quasi due ore. Le azzurre recuperarono uno svantaggio di 0-3 nel secondo parziale e annullarono un match point prima di chiudere al super tie-break.

La partita di Errani/Paolini contro Guo/Mladenovic, valida per le semifinali del doppio alle WTA Finals, andrà in scena nella notte italiana di domenica 15 novembre. Le azzurre giocheranno sul campo dell’Indian Wells Garden e sarà l’ultimo match, in un programma che inizierà a partire dalle ore 21:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SEMIFINALE ERRANI/PAOLINI WTA FINALS 2026

Sabato 14 novembre

Indian Wells Tennis Garden – Inizio alle 21:00 (ora italiana)

Semifinale singolare

[5] Jessica Pegula (USA) vs [3] Mirra Andreeva

2) A seguire

Semifinale singolare

[8] Linda Noskova (CZE) vs [6] Elina Svitolina (UKR)

3) A seguire

Semifinale doppio

[1] Gabriela Dabrowski (CAN) / Luisa Stefani (BRA) vs [2] Katerina Siniakova (CZE) / Taylor Townsend (USA)

4) A seguire

Semifinale doppio

[3] Hanyu Guo (CHN) / Kristina Mladenovic (FRA) vs [8] Sara Errani (ITA) / Jasmine Paolini (ITA) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD.

PROGRAMMA SEMIFINALE ERRANI/PAOLINI WTA FINALS 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203); SuperTennis HD

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e NOW.

Diretta testuale: OA Sport