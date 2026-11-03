Sci alpino, Michelle Gisin dice basta: si ritira a 32 anni la due volte campionessa olimpica di combinata

Michelle Gisin ha annunciato il ritiro con effetto immediato dallo sport agonistico, 327 giorni dopo la terribile caduta patita nel corso di una prova cronometrata per la discesa libera di Coppa del Mondo a St. Moritz del dicembre 2025. La sciatrice svizzera non tornerà più a competere nel Circo Bianco, terminando all’età di 32 anni una carriera ricca di successi e soddisfazioni.

“È stato un lungo processo, che si è svolto parallelamente alla mia riabilitazione, ma anche già negli anni precedenti. Quando a settembre sono tornata a St. Moritz, ho provato una grande gratitudine – per la mia salute, ma soprattutto per tutti i momenti meravigliosi che ho potuto vivere durante la mia lunga carriera. St.Moritz è stata una costante fin da quando ero piccolissima e in quel momento ha unito per me tutte le esperienze, le emozioni e i successi. Ci è voluto un po’ di tempo prima che, dopo il cuore, anche la testa fosse pronta. Ma ora sono molto felice e non vedo l’ora di scoprire tutto ciò che il futuro ha in serbo per me“, dichiara l’elvetica.

“Nelle ultime due settimane ho parlato con molte delle mie compagne di viaggio di lunga data, allenatrici e allenatori, fisioterapisti, addetti all’assistenza e numerose altre persone. Ciò che ne è emerso è un’ondata di ricordi meravigliosi. Sono estremamente grata a tutti coloro che mi hanno sostenuta e accompagnata durante la mia carriera sciistica. È stato un periodo meraviglioso – e apprezzo enormemente di aver potuto godermelo così tanto. Ora sono felicissima di poter finalmente fare ciò che mi è mancato in tutti questi anni: sciare sulle piste che scelgo io“, aggiunge la 32enne di Engelberg.

Hans Flatscher, direttore della sezione sci alpino di Swiss-Ski, ha commentato così la notizia del ritiro di Gisin: “Michelle è sempre stata una grande risorsa per la nostra squadra nei suoi 13 anni in Coppa del Mondo, sia dal punto di vista sportivo, ma soprattutto umano. Il fatto che sia riuscita a conquistare podi in tutte le discipline dimostra la sua grande classe come atleta completa. A nome di Swiss-Ski le auguro il meglio per il suo futuro lontano dalle piste da gara“.

Michelle, che in seguito al grave incidente dell’11 dicembre 2025 si era dovuta operare alla colonna cervicale, al polso e al ginocchio (rottura del legamento mediale e del legamento crociato) rischiando addirittura la paraplegia, chiude il suo percorso nello sci alpino con in bacheca due titoli olimpici in combinata (oltre ad un bronzo in SuperG), due medaglie mondiali (sempre in combinata) e 21 podi individuali nel circuito maggiore (almeno uno in ogni specialità).