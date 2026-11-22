L’Italia sogna di alzare al cielo la sua quinta Coppa Davis, la quarta consecutiva. Sarebbe una straordinaria impresa per la squadra capitanata da Filippo Volandri, che si presenta a Bologna sicuramente tra le favorite, ma forse non la principale, vista comunque la presenza di Alexander Zverev per la Germania e di Carlos Alcaraz per la Spagna che nel format attuale pesa decisamente tanto e fa quasi partire le due nazioni avanti 1-0.

Però di Zverev o Alcaraz, l’Italia comincerà eventualmente a preoccuparsene solamente dalla finale, visto che gli azzurri sono stati inseriti nella parte alta, mentre sia Germania sia Spagna si trovano sotto. L’inizio per gli azzurri dovrebbe essere decisamente morbido, visto che l’avversaria sarà la sorprendente Corea del Sud, che ha già fatto una straordinaria impresa ad arrivare fino a Bologna. Il miglior singolarista è Soonwoo Kwon, che è numero 160 del mondo, dunque non può davvero creare problemi a qualsiasi giocatore deciderà di schierare Filippo Volandri fin dal primo giorno.

In semifinale il livello di difficoltà si alza notevolmente, con l’Italia che affronterà la vincente di Cechia-Canada. I cechi partono con i favori del pronostico, nonostante la presenza di Felix Auger-Aliassime, ma poter contare su una coppia di singolaristi come Jiri Lehecka e Jakub Mensik è sicuramente un bel vantaggio. Soprattutto Lehecka ha mostrato che in Davis sa esaltarsi e lo sanno bene gli USA, con il numero quindici del mondo che è stato il grande protagonista nel successo ceco sugli americani, battendo anche Ben Shelton. Il Canada, che paga l’assenza di Denis Shapovalov, deve aggrapparsi ad Auger-Aliassime e poi ad un’impresa in doppio.

Nella parte bassa tutto sembra portare ad una semifinale tra Germania e Spagna. I tedeschi nei quarti hanno comunque uno scontro da non sottovalutare contro la Gran Bretagna di Arthur Fery e Cameron Norrie e soprattutto con due doppisti fenomenali come Henry Patten e Neal Skupski. Certo la Germania ha Alexander Zverev e molto dipendere da Jan-Lennard Struff, che è apparso comunque in ottima forma nelle ultime settimane. Il doppio composto da Kevin Krawietz e Tim Puetz è poi decisamente tra i migliori del mondo.

Gli spagnoli, invece, non dovrebbero avere troppi problemi all’esordio contro l’Austria. Gli spagnoli presentano una super coppia di singolaristi, composta da Carlos Alcaraz e Rafael Jodar, potendo poi contare anche su un doppista molto esperto come Marcel Granollers. Proprio la presenza di Alcaraz e Jodar rende la Spagna favorita anche successivamente nella semifinale contro la Germania, che ha come obiettivo probabilmente di vincere anche solo un singolare e poi giocarsi tutto al doppio da favoriti.

L’Italia guarderà tutto questo dall’altra parte del tabellone, ben sapendo che in finale sia contro la Germania sia contro la Spagna partirà da sfavorita, nonostante una squadra decisamente solida. Servirà in ogni caso un’impresa per centrare un poker storico e dimostrare ancora una volta di essere la nazione numero uno del mondo.