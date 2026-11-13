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Coppa Davis 2026, Canada incerottato per Bologna: Shapovalov e Diallo out, Auger-Aliassime con dubbi

Pubblicato

1 ora fa

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Felix Auger-Aliassime / LaPresse

Canada decisamente incerottato quello che si presenterà a Bologna per i quarti di finale contro la Cechia, in programma martedì 24 novembre, con una formazione profondamente ridimensionata rispetto a quella inizialmente annunciata. Frank Dancevic dovrà infatti fare a meno di due elementi importanti come Denis Shapovalov e Gabriel Diallo, entrambi costretti a rinunciare alla trasferta per problemi fisici.

Le condizioni dei due giocatori erano già motivo di preoccupazione. Shapovalov, attualmente numero 50 del ranking ATP, ma con un passato da top-10, aveva accusato un problema all’adduttore destro durante il primo turno del Masters 1000 di Parigi, contro Karen Khachanov. Il canadese era in vantaggio per 4-1 nel set decisivo quando il dolore lo aveva obbligato ad abbandonare l’incontro.

Anche Diallo non è riuscito a recuperare in tempo. Il suo calvario era iniziato ad agosto, quando si era ritirato a Montreal nella sfida con Luciano Darderi per un problema alla gamba sinistra. Dopo circa dieci settimane di stop, il ventiquattrenne era tornato a competere, salvo accusare una nuova ricaduta negli ottavi di finale del Challenger di Brest. Il match contro Francesco Maestrelli si è così concluso anticipatamente, con il canadese impossibilitato a proseguire nel secondo set.

Per colmare le due assenze, Dancevic ha chiamato Alexis Galarneau e Keegan Rice. Il primo, 27 anni e numero 192 del mondo, può vantare una certa esperienza nella competizione, con due vittorie e tre sconfitte in singolare. Tra i suoi risultati più significativi figura il successo ottenuto proprio a Bologna nel 2023 contro Lorenzo Sonego. Il suo momento di forma, tuttavia, non lascia particolarmente tranquilli: Galarneau arriva infatti da una serie di cinque sconfitte consecutive. Ancora più delicato sarà l’esordio di Rice, ventenne numero 575 ATP e studente alla University of Virginia.

Il quadro delle difficoltà canadesi non si esaurisce però con i due forfait. Anche Felix Auger-Aliassime, principale riferimento tecnico della squadra, arriva all’appuntamento con diversi interrogativi. Il numero uno canadese è fermo dal 14 ottobre, quando un problema al ginocchio sinistro, accusato negli ottavi di finale di Shanghai contro Casper Ruud, lo ha costretto a interrompere la stagione sul cemento indoor.

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La Cechia di Tomas Berdych può invece contare su una formazione decisamente più solida, con Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machac, Patrik Rikl e Adam Pavlasek. Sulla carta, i cechi partono con un vantaggio evidente, sia per profondità della rosa che per continuità dei propri giocatori.

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