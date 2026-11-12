Cuneo mette paura a Bergamo: la ChorusLife la spunta al tie-break nel posticipo dell’ottava di A1 femminile

La ChorusLife Volley Bergamo ritrova la vittoria dopo lo stop con Scandicci, ma per piegare la Granda Volley Cuneo deve rimontare da 1-2 e passare dal tie-break. Al PalaFacchetti di Treviglio finisce 3-2 (25-20, 23-25, 20-25, 25-23, 15-6) nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A1. La squadra di Marcello Cervellin rischia di farsi riprendere anche nel quarto set, poi cambia marcia nel quinto e lascia alle piemontesi un punto.

Bergamo prende il primo vantaggio significativo sul 16-12 e lo difende fino al 21-16, firmato da Denise Meli. Cuneo accorcia con Lisiana Grafort e il muro di Ela Koulisiani (21-18), ma Elena Pietrini interrompe la rincorsa. Silke Van Avermaet conquista il set point e la ricezione di Masa Pucelj cede sull’ultima battuta: 25-20.

Le padrone di casa ripartono dall’8-5, ma stavolta Cuneo ribalta il punteggio prima della metà del set (14-16). Il muro di Kendall Kipp e un errore di Koulisiani riportano Bergamo sul 21-21; Elena Baka e Grafort rispondono con due punti consecutivi e le ospiti chiudono 25-23. Nel terzo la Granda mantiene il vantaggio dal primo all’ultimo rilevamento intermedio (8-6, 16-14, 21-17). Il muro di Baka vale il 23-19 e la schiacciatrice firma anche l’attacco del 25-20 che porta avanti le piemontesi.

La reazione di Bergamo arriva nel quarto set: dall’8-6 al 16-8, uno strappo che sembra mettere al sicuro il parziale. Cuneo, però, torna sotto e sul 20-24 annulla tre set point, con due muri di Ludovica Guidi intervallati da un errore di Kipp. È Meli a spegnere la rimonta con l’attacco del 25-23.

Il tie-break dura appena 12 minuti. Meli, Pietrini, Kipp e Stigrot firmano il 4-0 iniziale, Bergamo scappa sul 10-2 e non concede più spazio alla Granda. Kipp firma il 15-6 e chiude da miglior realizzatrice dell’incontro con 20 punti. Meli è l’MVP con 16 punti, 4 muri e il 68% in attacco; 16 punti anche per Pietrini. A Cuneo non bastano i 19 punti di Baka e i 18 di Grafort.