Per il settore maschile la Coppa del Mondo 2026-2027 di combinata nordica scatterà nel fine settimana a Ruka, in Finlandia, mentre per le donne occorrerà attendere una settimana in più, per le gare di Trondheim, in Norvegia, ad inizio dicembre, quando però saranno di scena anche gli uomini.

Per le azzurre, e per gli atleti del comparto maschile non convocati per Ruka, l’Italia ha previsto un altro raduno, programma a Ramsau, in Austria, da sabato 28 novembre a martedì 1° dicembre: il direttore tecnico degli azzurri, Ivo Pertile, ha convocato sei atleti.

A dirigere il raduno austriaco con gli azzurri convocati saranno i tecnici Lara Peyrot ed Andrea Cecon, i quali seguiranno il sestetto formato da Giada Delugan, Daniela Dejori, Anna Senoner, Ludovica Dal Bianco, Eros Consolati e Bryan Venturini.