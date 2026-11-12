Combinata nordica, Johannes Lamparter è tornato a saltare dopo il grave infortunio. Recupero più rapido del previsto per il numero 1 del mondo

Arrivano buone notizie per Johannes Lamparter. Il detentore della Coppa del Mondo maschile di combinata nordica sta recuperando più rapidamente del previsto dal grave infortunio patito nel mese di agosto a Courchevel. Il venticinquenne austriaco è difatti tornato a saltare sul trampolino per la prima volta dopo tre mesi, in anticipo rispetto ai programmi originari.

In occasione di una sessione d’allenamento tenuta nella località francese, il tirolese si è procurato una distorsione del legamento collaterale mediale del ginocchio e una frattura della caviglia con interessamento della sindesmosi. Di conseguenza, il fuoriclasse austriaco è finito sotto i ferri. Per sua fortuna, il legamento crociato non ha avuto alcuna ripercussione, altrimenti la sua stagione 2026-27 sarebbe finita prima ancora di cominciare.

“Mi mancava il salto con gli sci. Finalmente la scorsa settimana sono potuto tornare sul trampolino e tutto è andato per il meglio. Mi sento bene e, soprattutto, non ho provato alcun dolore. Ora sarà fondamentale recuperare le fiducia in me stesso e nel mio piede. O meglio, è già tornata al cento per cento, ma dovrò mantenerla. Già non provare dolore e non avere fastidi nella scarpa è un ottimo punto di partenza” ha dichiarato Lamparter.

Non è però ancora chiaro quando potrà tornare in azione. L’austriaco ha ricominciato ad allenarsi anche nello sci di fondo, effettuando alcune modifiche alla scarpa destra, proprio allo scopo di non avere ricadute. La condizione atletica è tutta da verificare però e non è chiaro quando potrà effettuare l’esordio in Coppa del Mondo. La tappa inaugurale si disputerà a Ruka, in Finlandia, dal 27 al 29 novembre. “Devo capire come reagirà il mio piede dopo diversi giorni di allenamento. Procederemo di settimana in settimana e poi decideremo”.

Insomma, la situazione è meno grama del previsto, ma non è neppure ancora risolta. Considerato il sistema di punteggio in vigore nella combinata nordica, disertare anche una sola tappa rischia di compromettere la rincorsa alla classifica generale. Nel qual caso, Lamparter dovrebbe verosimilmente abdicare in partenza. Si attendono novità sullo stato di salute del numero 1 del mondo, per capire se potrà effettivamente essere al via dell’ouverture del massimo circuito.