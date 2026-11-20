Oggi, venerdì 20 novembre, nella terza ed ultima giornata della prima fase a giorni del torneo di singolare maschile delle ATP Finals 2026 di Torino di tennis, l’azzurro Flavio Cobolli, accreditato della quinta testa di serie, sarà opposto al numero 2 del seeding, lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Il match sarà il secondo a partire dalle ore 11.30 all’Inalpi Arena, ma si disputerà comunque non prima delle ore 14.00: si tratta del secondo incontro tra i due sul circuito maggiore, con lo spagnolo che ha vinto l’unico precedente, giocato al Roland Garros 2023, vincendo al primo turno per 6-0 6-2 7-5.

La sfida che vedrà protagonista Flavio Cobolli nel girone delle ATP Finals di Torino sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO ATP FINALS 2026

Venerdì 20 novembre

Inalpi Arena – Dalle ore 11.30

Christian Harrison/Neal Skupski (Stati Uniti/Gran Bretagna, 2)-Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina, 3)

Non prima delle ore 14.00

Flavio Cobolli (Italia, 5) – Carlos Alcaraz (Spagna, 2) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP FINALS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.