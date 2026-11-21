Clemente Russo è stata sconfitto da Momo Elmaghraby nel main event dell’evento organizzato da TAF all’Allianz Cloud di Milano, andato sold-out per il grande ritorno sul ring del ribattezzato Tatanka, uno dei volti simbolo del pugilato italiano. Il 44enne campano si è rimesso in gioco a cinque stagioni di distanza dalla sua ultima apparizione agonistica e il suo rientro è durato sette minuti e mezzo: nel cuore del terzo round è finito al tappeto in seguito a un violento gancio destro ricevuto al volto.

Il due volte argento olimpico tra i pesi massimi si è rialzato, ma poi si è piegato tra le corde dopo un altro colpo dell’avversario e l’arbitro ha deciso di interrompere il confronto, sancendo la vittoria di Elmaghraby per KO tecnico. Il due volte Campione del Mondo tra i dilettanti si è lamentato, ritenendo che ci fosse stata una spinta e che avrebbe potuto proseguire l’incontro, ma l’arbitro ha preferito salvaguardare l’integrità fisica dell’atleta, considerando anche l’età anagrafica e la lunga assenza dall’agonismo.

Clemente Russo è stato chiaro ai microfoni di Mediaset: “Ho preso solo un colpo, potevo continuare tranquillamente, sono lucidissimo. Abbiamo fatto una cosa veramente bella insieme, da soli non si arriva da nessusna parte. Ci siamo accoppiati e abbiamo dato un bello spettacolo. Sicuramente è stato un match molto discusso e parlato, ne parlavamo da tanto tempo di questo combattimento e questo ritorno. Lui è stato bravo a mettermi questo colpo. Lui ha una carriera davanti: io sono un vecchietto, la carriera è sua adesso. Alla mia età mi sono rimesso in discussione, spero di essere da esempio per tanti giovani“.