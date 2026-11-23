Un’ultima giornata di fuoco quella che si prospetta quest’oggi sui fairway georgiani dove si sta disputando il The RSM Classic, ultimo appuntamento stagionale sul PGA Tour. Il danese Rasmus Hojgaard è infatti riuscito a sparigliare le carte e, grazie ad un -5 di giornata, a prendersi la vetta della classifica raggiungendo lo statunitense Michael Thorbjornsen a -13 sul totale (quest’ultimo ha girato nel 3º round in -4). Tuttavia la classifica è particolarmente corta. Greysermann, anche lui con un -5 sulle terze 18 buche, è ad appena un colpo di distanza dai leader (-12) mentre McGreevy, Li e Penge, fermi a -11, sono tra i più indiziati a dar fastidio nell’ultimo round.

In particolar modo, Penge e Li, arrivati quest’anno sul PGA Tour direttamente dal Dp World Tour tramite la Race to Dubai, hanno dimostrato lungo tutta la stagione di essere costanti, pericolosi e cinici, fattore che in un finale di gara così aperto può giocare un ruolo importante. Salito in classifica anche il finlandese Sami Valimaki. Il campione in carica ha scalato diverse posizioni grazie ad un -4 nel 3º giro che lo ha catapultato in top 10 provvisoria insieme a Castillo. Davanti a Valimaki, in T7, il nuovo talento Jackson Koivun, Dumont de Chassart e Neergaard-Petersen.

Ha smosso il leaderboard anche Brooks Koepka che con un -3 si appresta a giocare l’ultima giornata (rinviata a lunedi dopo la sospensione per brutto tempo di sabato) partendo dalla T12 a -8.

Qui, nell’ultimo round, Rasmus Hojgaard, membro della squadra europea della Ryder Cup l’anno scorso, si gioca la carta del circuito statunitense essendo al momento al 122esimo posto in classifica. Ma anche McGreevy, Li e Penge sono tutti e tre fuori dai primi 100 e daranno battaglia per ottenere il “full status” americano. Per Koivun, invece, la storia è diversa. Avendo vinto in stagione (al 3M Open) ha già assicurate le esenzioni per il Masters e per il PGA Championship ma vincendo qui otterrebbe anche l’invito al The Open Championship.