Yeman Crippa farà il proprio ritorno in gara in occasione della Cinque Mulini, tradizionale evento di corsa campestre che andrà in scena domenica 22 novembre sui prati di San Vittore Olona (in provincia di Milano). La 94ma edizione della prestigiosa manifestazione, che fa parte del World Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante), segnerà il rientro del fuoriclasse trentino a tre settimane di distanza dall’eccellente secondo posto conseguito alla Maratona di New York.

Il nostro portacolori proverà a confermarsi sui livelli del 2023, quando fu eccellente secondo nell’ultima edizione invernale (poi si traslocò in autunno). Yeman Crippa dovrà fare i conti con l’eritreo Saymon Amanuel, che si presenterà da campione in carica e da bronzo iridato nei 5 km su strada. Andranno seguiti tre giovani keniani: Frankline Kibet (Campione del Mondo U20 nel cross e sui 5000 metri), Andrew Kiptoo Alamisi (secondo alla Cinque Mulini nel 2024) e Andrew Kiptoo. Da seguire, in casa Italia, anche il brianzolo Luca Alfieri, che fu quarto dodici mesi fa.

A livello femminile saranno presenti Micol Majori (bronzo europeo sui 5000 metri), Elvanie Nimbona (fresca di terzo posto nel cross in Germania) e Federica Del Buono. La grande favorita della vigilia sarà l’etiope Likina Amebaw, Campionessa del Mondo nei 5 km su strada e vincitrice dei 5000 metri agli Ultimate Championship. Proverà a contrastarla la keniana Cynthia Chepkirui, promettente classe 2008.