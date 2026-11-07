Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pallavolo

Chieri vince al tie break la battaglia delle outsider con Vallefoglia nell’anticipo della settima giornata di A1

Pubblicato

24 minuti fa

il

Per approfondire:
Stella Nervini
Stella Nervini / LVF

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 deve ricorrere al tie-break per piegare una combattiva Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia nella sfida tra outsider di lusso della settima giornata di serie A1. Al PalaFenera le piemontesi si impongono 3-2 (20-25, 25-14, 29-27, 17-25, 15-11) al termine di una sfida da due ore e mezzo segnata da continui cambi di inerzia. Le ospiti passano 2 volte in vantaggio nel conto dei set, ma la squadra di Nicola Negro trova sempre la forza per reagire e chiude i conti grazie a un grande finale di Stella Nervini. Anett Németh, autrice di 25 punti, viene premiata come MVP.

Vallefoglia parte con maggiore decisione e prende subito il controllo del primo parziale. Dal 5-8 la formazione di Andrea Pistola conserva il margine, allungando prima sull’11-16 e poi sul 16-21. Chieri prova a riavvicinarsi con Nervini ed Eggleston, ma le marchigiane mantengono ordine in cambio palla e sfruttano il contributo di Frantti e Bolzonetti. Lubian sbaglia il servizio che consegna alle ospiti il 20-25.

La risposta delle padrone di casa è immediata. Chieri alza il livello della battuta, trova continuità in attacco e scappa sull’8-5. Németh diventa il riferimento principale di Van Aalen, mentre Akrari ed Eggleston accompagnano l’allungo fino al 16-9. Vallefoglia non riesce a rallentare il gioco avversario e il divario cresce rapidamente: l’opposta ungherese firma gli ultimi 2 punti del 25-14 che rimette la partita in equilibrio.

Il terzo set è il più intenso e spettacolare. Vallefoglia conduce 7-8, ma Chieri ribalta la situazione e passa sul 16-15, affidandosi anche al muro. Le piemontesi arrivano sul 21-19 e si procurano 2 set point sul 24-22, entrambi annullati dalle ospiti. Da quel momento si procede punto a punto: Németh mette a terra il 26-25 e il 28-27, Eggleston risponde nei momenti più delicati e Nervini chiude il 29-27 con un muro dopo 34 minuti di battaglia.

La Megabox non accusa il colpo e domina la quarta frazione. Kochurina, entrata stabilmente al centro, aumenta il peso offensivo e Vallefoglia scappa dall’8-16 al 15-21. Chieri perde efficacia in attacco e non riesce a ricucire: Frantti e Candi accompagnano le ospiti verso il 17-25 che rimanda ogni verdetto al tie-break.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Nel quinto set Chieri prova subito a fare la differenza e gira avanti 10-7, sfruttando Németh, Lubian ed Eggleston. Vallefoglia resta però aggrappata alla partita e risale fino al 12-11, approfittando di 2 errori consecutivi dell’opposta ungherese. Nel momento più delicato Bici sbaglia il servizio, poi Nervini si prende la scena con 2 attacchi consecutivi che valgono il 15-11 e fanno esplodere il PalaFenera. Chieri chiude con il 47% in attacco e 8 muri, contro il 42% e i 5 muri di Vallefoglia. Oltre ai 25 punti di Németh, spiccano i 18 a testa di Nervini ed Eggleston e i 10 di Lubian. Alle marchigiane non bastano Bici con 17 punti, Frantti con 16 e Bolzonetti con 15.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati: