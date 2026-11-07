Chieri vince al tie break la battaglia delle outsider con Vallefoglia nell’anticipo della settima giornata di A1

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 deve ricorrere al tie-break per piegare una combattiva Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia nella sfida tra outsider di lusso della settima giornata di serie A1. Al PalaFenera le piemontesi si impongono 3-2 (20-25, 25-14, 29-27, 17-25, 15-11) al termine di una sfida da due ore e mezzo segnata da continui cambi di inerzia. Le ospiti passano 2 volte in vantaggio nel conto dei set, ma la squadra di Nicola Negro trova sempre la forza per reagire e chiude i conti grazie a un grande finale di Stella Nervini. Anett Németh, autrice di 25 punti, viene premiata come MVP.

Vallefoglia parte con maggiore decisione e prende subito il controllo del primo parziale. Dal 5-8 la formazione di Andrea Pistola conserva il margine, allungando prima sull’11-16 e poi sul 16-21. Chieri prova a riavvicinarsi con Nervini ed Eggleston, ma le marchigiane mantengono ordine in cambio palla e sfruttano il contributo di Frantti e Bolzonetti. Lubian sbaglia il servizio che consegna alle ospiti il 20-25.

La risposta delle padrone di casa è immediata. Chieri alza il livello della battuta, trova continuità in attacco e scappa sull’8-5. Németh diventa il riferimento principale di Van Aalen, mentre Akrari ed Eggleston accompagnano l’allungo fino al 16-9. Vallefoglia non riesce a rallentare il gioco avversario e il divario cresce rapidamente: l’opposta ungherese firma gli ultimi 2 punti del 25-14 che rimette la partita in equilibrio.

Il terzo set è il più intenso e spettacolare. Vallefoglia conduce 7-8, ma Chieri ribalta la situazione e passa sul 16-15, affidandosi anche al muro. Le piemontesi arrivano sul 21-19 e si procurano 2 set point sul 24-22, entrambi annullati dalle ospiti. Da quel momento si procede punto a punto: Németh mette a terra il 26-25 e il 28-27, Eggleston risponde nei momenti più delicati e Nervini chiude il 29-27 con un muro dopo 34 minuti di battaglia.

La Megabox non accusa il colpo e domina la quarta frazione. Kochurina, entrata stabilmente al centro, aumenta il peso offensivo e Vallefoglia scappa dall’8-16 al 15-21. Chieri perde efficacia in attacco e non riesce a ricucire: Frantti e Candi accompagnano le ospiti verso il 17-25 che rimanda ogni verdetto al tie-break.

Nel quinto set Chieri prova subito a fare la differenza e gira avanti 10-7, sfruttando Németh, Lubian ed Eggleston. Vallefoglia resta però aggrappata alla partita e risale fino al 12-11, approfittando di 2 errori consecutivi dell’opposta ungherese. Nel momento più delicato Bici sbaglia il servizio, poi Nervini si prende la scena con 2 attacchi consecutivi che valgono il 15-11 e fanno esplodere il PalaFenera. Chieri chiude con il 47% in attacco e 8 muri, contro il 42% e i 5 muri di Vallefoglia. Oltre ai 25 punti di Németh, spiccano i 18 a testa di Nervini ed Eggleston e i 10 di Lubian. Alle marchigiane non bastano Bici con 17 punti, Frantti con 16 e Bolzonetti con 15.