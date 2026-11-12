Chi è l’arbitro di Italia-Francia di Nations League? I precedenti con gli azzurri ed i club nostrani

Tutto pronto a San Siro per il big match tra Italia e Francia, in programma stasera dalle ore 20.45 e valevole come penultima giornata della fase a gironi della UEFA Nations League 2026-2027 di calcio maschile. Si tratta di una partita fondamentale per le speranze azzurre di accedere ai quarti di finale, in attesa dello scontro diretto (probabilmente) decisivo di domenica 15 novembre in Belgio.

Dopo il pareggio 1-1 dello scorso 2 ottobre a Parigi, sarà Istvan Kovacs il direttore di gara di questo nuovo capitolo della rivalità tra la nazionale italiana e quella francese. La UEFA ha designato una squadra arbitrale rumena per l’incontro odierno a Milano, con gli assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi ed il ruolo del quarto uomo che verrà ricoperto da Szabolcs Kovacs. Al VAR ci sarà l’olandese Dennis Higler, supportato dal rumeno Catalin Popa.

Istvan Kovacs ha già diretto gli Azzurri in due occasioni nel corso del primo ciclo di Roberto Mancini da CT: il pareggio 0-0 a Belfast con l’Irlanda del Nord nel 2021 che costrinse l’Italia a giocarsi i playoff per la qualificazione al Mondiale 2022 e la sconfitta per 5-2 in Germania durante la Nations League del 2022.

Più incoraggiante il bilancio dei club italiani arbitrati dal 42enne rumeno, con la Roma che vanta ben 4 vittorie ed un pareggio su 6 partite, l’Inter tre successi ed un pareggio su cinque gare ed il Milan due affermazioni su tre incontri. Meno esaltante lo storico di Napoli (due pareggi ed un ko) e Juventus (un pareggio ed una sconfitta), mentre Atalanta e Bologna hanno vinto l’unico match disputato con Kovacs da direttore di gara.