La Race to Turin 2026, che ha definito i qualificati alle ATP Finals concluse ieri, si era chiusa con l’ATP Masters 1000 di Parigi: da lunedì 9 novembre si è aperta la Race to Turin 2027, che al momento comprende i risultati dei tornei giocati nelle ultime due settimane, ad esclusione dei punti distribuiti a Torino.

Per questi motivi la graduatoria al momento comprende, per quanto concerne il circuito maggiore, l’ATP 250 di Stoccolma, oltre ai Challenger di vario livello giocati nelle ultime due settimane: buone notizie in casa Italia grazie ai risultati raccolti in particolare da Lorenzo Musetti e Francesco Passaro.

Lorenzo Musetti, infatti, ha raggiunto le semifinali a Stoccolma, e per questo motivo ha incassato 100 punti, che al momento lo collocano al settimo posto della classifica: l’azzurro è stato scavalcato ieri dall’altro italiano Francesco Passaro, che con la vittoria nel Challenger di Metz è salito a quota 125, in quinta posizione.

In testa alla classifica c’è lo statunitense Taylor Fritz, vincitore a Stoccolma, con 250 punti, seguito dal finlandese Otto Virtanen, che ha vinto il Challenger di Orleans e poi ha perso la finale di quello di Helsinki, portandosi a quota 189, mentre è terzo l’argentino Thiago Agustín Tirante, finalista a Stoccolma, con 165.

RACE ATP LIVE

1 Taylor Fritz 250

2 Otto Virtanen 189

3 Thiago Agustin Tirante 165

4 Toby Samuel 163

5 Francesco Passaro 125

6 Alejandro Tabilo 100

7 Lorenzo Musetti 100

8 Nishesh Basavareddy 99

9 Clement Chidekh 97

10 Sebastian Gorzny 97