Carlos Alcaraz si è sottoposto a una risonanza magnetica in seguito al fastidio accusato alla coscia durante il confronto con il russo Daniil Medvedev nella fase a gironi delle ATP Finals, disputato ieri pomeriggio sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino e vinto in due set senza particolari patemi d’animo, nonostante il medical time-out chiamato nel secondo aprziale.

Gli accertamenti al tendine del bicipite femorale, condotti nella giornata odierna nel capoluogo piemontese, avrebbero escluso criticità e infortuni, secondo quanto trapela da media spagnoli al termine degli esami medici. Sembrano permanere dei fastidi fisici, ma nulla di rilevante e non compromettono la presenza del numero 3 del mondo al torneo di fine stagione.

Se tutto venisse confermato, Carlos Alcaraz tornerà in campo venerdì 20 novembre (secondo match dalle ore 11.30 e non prima delle ore 14.00) per affrontare Flavio Cobolli nell’ultima partita della fase a gironi (ininfluente, visto che ha già messo in cassaforte il primo posto nel raggruppamento) e poi si concentrerà verso la semifinale, in programma nella giornata di sabato 21 novembre.

Marca riporta questo aggiornamento: “Insieme al suo staff, intende valutare la situazione giorno per giorno. Al tennista restano almeno due partite da disputare al torneo dei maestri di Torino: quella contro Cobolli, ormai irrilevante ai fini della classifica, e le semifinali di sabato. Carlitos è riuscito a portare a termine senza problemi, sebbene con una fasciatura, il secondo set della partita che lo ha visto affrontare Daniil Medvedev mercoledì. Se questa è la soluzione, allora giocherà con la fasciatura“.