Carlos Alcaraz ha dominato il primo set contro Daniil Medvedev nell’incontro valido per la fase a gironi delle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori tennisti di questa annata agonistica. Il fuoriclasse spagnolo si è imposto con il perentorio punteggio di 6-2 in appena 32 minuti di gioco e in avvio del secondo parziale ha operato un break repentino, issandosi sul 2-0 in assoluta scioltezza e dando l’impressione di poter mettere una seria ipoteca sulla vittoria finale.

Nel terzo game, Medvedev è riuscito a tenere il servizio a zero e a interrompere una striscia di sei giochi consecutivi in favore dell’iberico. Proprio in quel frangente, avanti per 6-2 e 2-1, il numero 3 del mondo ha chiamato un medical time-out e si è fatto massaggiare la coscia sinistra, venendo poi anche fasciato e dando l’impressione di non essere al meglio. Al ritorno in campo, Alcaraz è riuscito a controbattere al russo e si è viaggiati on serve fino al 4-3.

Le condizioni fisiche dell’iberico non sono sembrate le migliori e ha iniziato a faticare soprattutto in risposta, ma è poi riuscito a vincere la partita con il punteggio di 6-2, 6-4 e a strappare il pass per le semifinali dell’evento in scena sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino. Ricordiamo che Alcaraz insegue la seconda vittoria nella fase a gironi dopo il debutto vittorioso contro Frances Tiafoe, nel gruppo in cui figura anche il nostro Flavio Cobolli, battuto al debutto da Medvedev.