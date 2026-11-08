Carlos Alcaraz: “Favorito alle Finals? Lo dicono gli altri. Scacciati i pensieri negativi: è la miglior settimana”

Carlos Alcaraz ha vinto il Masters 1000 di Parigi, sconfiggendo lo statunitense Ben Shelton in due set nella finale andata in scena oggi pomeriggio sul cemento indoor della capitale francese. Il fuoriclasse spagnolo si è imposto con il punteggio di 7-6(5), 7-5 e ha bissato il successo conseguito settimana scorsa nel torneo ATP 500 di Vienna, mostrando un eccellente stato di forma e presentandosi con i favori del pronostico alle ATP Finals.

L’attuale numero 3 del mondo ha analizzato la propria affermazione durante la conferenza stampa: “Cerco sempre di migliorarmi, di imparare e di arricchire le mie esperienze, per fare sempre meglio. Contro Fritz ho capito che avrei avuto bisogno di crescere per vincere questo torneo. Ho capito che volevo arrivare fino in fondo, con la determinazione giusta; da quel momento difficile con Fritz in poi ho giocato alla grande. Sono stato sempre me stesso sul campo, e di questo sono fiero“.

Il formidabile iberico punterà al successo sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino, ma è stato cauto: “Non so, vedremo. Le partite qui sono state equilibrate e io posso dire che sto bene e che mi trovo sempre meglio su questa superficie; vado a Torino, dove cercherò di fare quello che sto facendo, andare avanti e evolvere con il mio gioco. Non so se sono il favorito, lo lascio dire agli altri, io penserò a divertirmi e a giocare bene“.

Il ritorno dopo l’infortunio si sta rivelando decisamente soddisfacente: “Direi che questa fa il paio con quella di Vienna, ma qui ho fatto un passo avanti dal punto di vista mentale. A Parigi ho superato diversi momenti duri; non intendo semplicemente il matchpoint, penso ad alcuni frangenti in cui ho lottato internamente con me stesso per restare calmo e concentrato e per mantenermi forte di testa, rimandando indietro i pensieri negativi. Ho saputo controllare i miei pensieri e le mie emozioni in ogni match; sì, sono state le migliori settimane dal rientro“.