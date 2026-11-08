Alla scoperta di Magnus Norman, il nuovo allenatore di Jannik Sinner: ottimo giocatore, fuoriclasse da tecnico

Magnus Norman non è un rivoluzionario, ed è proprio questo il punto. Quando Jannik Sinner lasciò Riccardo Piatti, nel 2022, dovette ricostruire da capo il proprio universo: nuovo allenatore, nuovo preparatore, nuovo equilibrio. Oggi, con l’arrivo dello svedese al posto di Darren Cahill, lo scenario è radicalmente diverso. Si tratta di un aggiornamento, non di uno stravolgimento; di un passaggio di consegne, non di una rottura. Dall’inizio di dicembre 2026 Norman affiancherà Simone Vagnozzi, e lo farà nel solco di una filosofia che Sinner conosce, e condivide, da tempo.

Il fatto che l’addio di Cahill fosse già stato rinviato di una stagione ha consentito al team di ragionare con calma, senza l’assillo dell’emergenza, su come ripartire per il 2027. Non una scelta dettata dalla fretta, dunque, ma meditata, e il profilo del tecnico svedese lo conferma. Classe 1976, nato a Filipstad, Norman è un uomo che ha sempre fatto del lavoro lontano dai riflettori il proprio marchio di fabbrica, e che sa quanto valga la continuità quando la base è già solida.

Quella base, del resto, la conosce bene anche da giocatore. Ex numero 2 del mondo, ha vinto 12 titoli ATP (7 sulla terra battuta e 5 sul cemento), con un bilancio di 244 vittorie e 177 sconfitte. Il suo anno magico fu il 2000: trionfò agli Internazionali d’Italia a Roma, raggiunse la finale del Roland Garros, fermato solo da Gustavo Kuerten, e il 12 giugno toccò il best ranking. In bacheca c’è anche la Coppa Davis del 1998, vinta con la Svezia proprio contro l’Italia, al Forum di Assago. Una carriera interrotta troppo presto, a 27 anni, nel 2004, da seri guai all’anca e al ginocchio.

Poi la seconda vita, quella da allenatore, forse persino più brillante della prima. Dopo gli esordi con Thomas Johansson e con la Federazione svedese, nel 2008, il primo capolavoro arrivò tra il 2009 e il 2010 con Robin Söderling: primo giocatore a battere Rafael Nadal al Roland Garros, due volte finalista a Parigi, vincitore del Masters 1000 di Bercy e salito fino al numero 4 del mondo. Nel 2011 Norman ha poi co-fondato a Danderyd, alle porte di Stoccolma, la Good to Great Tennis Academy, dove è passato anche Grigor Dimitrov.

L’apoteosi, però, porta il nome di Stan Wawrinka, seguito in tre fasi distinte (2013-2017, 2018-2020 e dal 2022 fino al ritiro dell’elvetico). Norman prese un ottimo giocatore di seconda fascia e ne fece un campione capace di spezzare l’egemonia dei “Big Three”: numero 3 del ranking, vincitore di tre Slam su tre superfici diverse, l’Australian Open nel 2014, il Roland Garros nel 2015 e gli US Open nel 2016. Un’impresa che nel 2016 gli valse la prima edizione assoluta dell’ATP Coach of the Year Award.

Con Sinner, tuttavia, il compito sarà un altro. Non c’è un talento da far emergere, né un giocatore da trasformare: c’è un numero 1 già consolidato, costruito con pazienza da Vagnozzi e da Cahill. Norman non toccherà le fondamenta, interverrà sui dettagli, quelli che nei match più equilibrati contro rivali come Carlos Alcaraz fanno pendere la bilancia da una parte o dall’altra.

Il primo terreno di lavoro sarà la gestione della pressione nei momenti chiave. Norman è noto per un approccio mentale basato sul “controllare ciò che è controllabile”, e lavorerà sulla lucidità nei punti che decidono gli Slam, aiutando Sinner a convivere con lo status di favorito. Il secondo sarà la terra battuta, superficie sulla quale lo svedese, ex finalista a Parigi e campione a Roma, vanta una sensibilità particolare: si punterà ad affinare la pazienza nella costruzione dello scambio, l’uso delle rotazioni pesanti e la copertura del campo quando il ritmo si abbassa.

Poi l’analisi video degli avversari, altro tratto distintivo del metodo Norman, necessaria per preparare contromisure specifiche e dare a Sinner un “piano B” immediato quando la sua spinta da fondocampo viene neutralizzata: più varietà nelle altezze e nel peso di palla, smorzate più frequenti per spezzare il ritmo, discese a rete più tempestive. Infine, in sinergia con lo staff atletico, la nota meticolosità dello svedese sulla resistenza alla fatica, decisiva per garantire tenuta fisica e mentale nelle battaglie al quinto set.

Come riportato dalle cronache, Norman si è detto onorato di raccogliere il testimone di Cahill, e ha sottolineato come di Sinner lo entusiasmino non soltanto le qualità tecniche, ma soprattutto la personalità, l’umiltà e la fame di migliorarsi nonostante i traguardi già raggiunti. Un’alleanza, insomma, che unisce la solidità del sistema italiano alla visione pragmatica del maestro svedese, e che proietta Sinner verso una nuova fase della carriera senza togliergli nulla di ciò che lo ha reso quello che è.