Salto con gli sciSci NordicoSport in tvSport Invernali
Calendario Coppa del Mondo salto con gli sci 2026-2027: orari, tv, streaming, quando la Tournée dei 4 Trampolini
Questa settimana ripartirà il salto con gli sci con la Coppa del Mondo 2026-2027. Si tratterà dell’edizione numero 48 in senso assoluto, della trentesima in cui è presente la parte di volo e la numero 16 in cui c’è anche la controparte femminile.
La scorsa stagione è stata segnata dal dominio della famiglia Prevc, con Domen a vincere la Coppa maschile e Nika a piazzare il tris in quella femminile. Un dominio, questo, esteso anche al volo almeno per quanto riguarda Domen (tra le donne in quel senso meglio Eirin Maria Kvandal). L’Italia si attende qualcosa al maschile da Giovanni Bresadola, Francesco Cecon e Alex Insam, al femminile da Annika Sieff, Martina Zanitzer e Lara Malsiner.
La Coppa del Mondo di salto con gli sci prenderà il via da venerdì 20 novembre a Lillehammer e si chiuderà il 21 marzo a Planica, in Slovenia. Ci sarà copertura televisiva da definire su RaiSport. Diretta streaming su Eurosport 1 e 2 Discovery+ HBO Max, DAZN e, ove possibile, RaiPlay.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI 2026-2027
UOMINI
20 novembre 2026 Lillehammer, Norvegia – Lysgårdsbakken HS140 LH – Qualificazione
21 novembre 2026 Lillehammer, Norvegia – Lysgårdsbakken HS140 LH – Gara
22 novembre 2026 Lillehammer, Norvegia – Lysgårdsbakken HS140 LH – Qualificazione + Gara
27 novembre 2026 Kuusamo (Ruka), Finlandia – Rukatunturi HS142 LH – Qualificazione
28 novembre 2026 Kuusamo (Ruka), Finlandia – Rukatunturi HS142 LH – Gara
29 novembre 2026 Kuusamo (Ruka), Finlandia – Rukatunturi HS142 LH – Qualificazione + Gara
4 dicembre 2026 Wisła, Polonia – Malinka HS134 LH – Qualificazione
5 dicembre 2026 Wisła, Polonia – Malinka HS134 LH – Gara
6 dicembre 2026 Wisła, Polonia – Malinka HS134 LH – Qualificazione + Gara
11 dicembre 2026 Titisee-Neustadt, Germania – Hochfirstschanze HS142 LH – Gara a squadre
12 dicembre 2026 Titisee-Neustadt, Germania – Hochfirstschanze HS142 LH – Qualificazione + Gara
13 dicembre 2026 Titisee-Neustadt, Germania – Hochfirstschanze HS142 LH – Gara
18 dicembre 2026 Engelberg, Svizzera – Gross-Titlis-Schanze HS140 LH – Qualificazione
19 dicembre 2026 Engelberg, Svizzera – Gross-Titlis-Schanze HS140 LH – Gara
20 dicembre 2026 Engelberg, Svizzera – Gross-Titlis-Schanze HS140 LH – Gara
Quattro Trampolini
28 dicembre 2026 Oberstdorf, Germania – Schattenbergschanze HS137 LH – Qualificazione
29 dicembre 2026 Oberstdorf, Germania – Schattenbergschanze HS137 LH – Gara
31 dicembre 2026 Garmisch-Partenkirchen, Germania – Große Olympiaschanze HS142 LH – Qualificazione
1 gennaio 2027 Garmisch-Partenkirchen, Germania – Große Olympiaschanze HS142 LH – Gara
2 gennaio 2027 Innsbruck, Austria – Bergiselschanze HS128 LH – Qualificazione
3 gennaio 2027 Innsbruck, Austria – Bergiselschanze HS128 LH – Gara
5 gennaio 2027 Bischofshofen, Austria – Paul-Ausserleitner-Schanze HS142 LH – Qualificazione
6 gennaio 2027 Bischofshofen, Austria – Paul-Ausserleitner-Schanze HS142 LH – Gara
15 gennaio 2027 Zakopane, Polonia – Wielka Krokiew HS140 LH – Qualificazione
16 gennaio 2027 Zakopane, Polonia – Wielka Krokiew HS140 LH – Gara a squadre
17 gennaio 2027 Zakopane, Polonia – Wielka Krokiew HS140 LH – Gara
22 gennaio 2027 Sapporo, Giappone – Ōkurayama HS137 LH – Qualificazione
23 gennaio 2027 Sapporo, Giappone – Ōkurayama HS137 LH – Gara
24 gennaio 2027 Sapporo, Giappone – Ōkurayama HS137 LH – Qualificazione + Gara
29 gennaio 2027 Willingen, Germania – Mühlenkopfschanze HS147 LH – Qualificazione
30 gennaio 2027 Willingen, Germania – Mühlenkopfschanze HS147 LH – Gara
31 gennaio 2027 Willingen, Germania – Mühlenkopfschanze HS147 LH – Gara
6 febbraio 2027 Lake Placid, Stati Uniti – MacKenzie HS128 LH – Qualificazione + Gara
13 febbraio 2027 Lahti, Finlandia – Salpausselkä HS130 LH – Gara a squadre
14 febbraio 2027 Lahti, Finlandia – Salpausselkä HS100 NH – Qualificazione + Gara
19 febbraio 2027 Vikersund, Norvegia – Vikersundbakken HS240 FH – Qualificazione
20 febbraio 2027 Vikersund, Norvegia – Vikersundbakken HS240 FH – Gara
21 febbraio 2027 Vikersund, Norvegia – Vikersundbakken HS240 FH – Gara
13 marzo 2027 Oslo, Norvegia – Holmenkollen HS134 LH – Qualificazione + Gara
14 marzo 2027 Oslo, Norvegia – Holmenkollen HS134 LH – Gara
Planica7
18 marzo 2027 Planica, Slovenia – Letalnica bratov Gorišek HS240 FH – Qualificazione
19 marzo 2027 Planica, Slovenia – Letalnica bratov Gorišek HS240 FH – Gara
20 marzo 2027 Planica, Slovenia – Letalnica bratov Gorišek HS240 FH – Gara a squadre
21 marzo 2027 Planica, Slovenia – Letalnica bratov Gorišek HS240 FH – Gara (finale Coppa del Mondo)
DONNE
20 novembre 2026 Lillehammer, Norvegia – Lysgårdsbakken HS140 LH – Qualificazione
21 novembre 2026 Lillehammer, Norvegia – Lysgårdsbakken HS140 LH – Gara
22 novembre 2026 Lillehammer, Norvegia – Lysgårdsbakken HS140 LH – Qualificazione + Gara
28 novembre 2026 Hinzenbach, Austria – Aigner-Schanze HS90 NH – Qualificazione + Gara
29 novembre 2026 Hinzenbach, Austria – Aigner HS90 NH – Qualificazione + Gara
4 dicembre 2026 Wisła, Polonia – Malinka HS134 LH – Qualificazione + Gara
5 dicembre 2026 Wisła, Polonia – Malinka HS134 LH – Qualificazione + Gara
11 dicembre 2026 Titisee-Neustadt, Germania – Hochfirstschanze HS142 LH – Qualificazione
12 dicembre 2026 Titisee-Neustadt, Germania – Hochfirstschanze HS142 LH – Gara
13 dicembre 2026 Titisee-Neustadt, Germania – Hochfirstschanze HS142 LH – Gara
18 dicembre 2026 Engelberg, Svizzera – Gross-Titlis-Schanze HS140 LH – Qualificazione
19 dicembre 2026 Engelberg, Svizzera – Gross-Titlis-Schanze HS140 LH – Gara
20 dicembre 2026 Engelberg, Svizzera – Gross-Titlis-Schanze HS140 LH – Gara
Quattro Trampolini
28 dicembre 2026 Oberstdorf, Germania – Schattenbergschanze HS137 LH – Qualificazione + Gara
31 dicembre 2026 Garmisch-Partenkirchen, Germania – Große Olympiaschanze HS142 LH – Qualificazione + Gara
2 gennaio 2027 Innsbruck, Austria – Bergiselschanze HS128 LH – Qualificazione + Gara
5 gennaio 2027 Bischofshofen, Austria – Paul Ausserleitner Schanze HS142 LH – Qualificazione + Gara
9 gennaio 2027 Ljubno, Slovenia – Logarska dolina HS98 NH – Qualificazione + Gara
10 gennaio 2027 Ljubno, Slovenia – Logarska dolina HS98 NH – Qualificazione + Gara
15 gennaio 2027 Zhangjiakou, Cina – Snow Ruyi HS140 LH – Qualificazione + Gara
16 gennaio 2027 Zhangjiakou, Cina – Snow Ruyi HS140 LH – Qualificazione + Gara
19 gennaio 2027 Zaō, Giappone – Alion Tek Zao Schanze HS102 NH – Qualificazione + Gara
20 gennaio 2027 Zaō, Giappone – Alion Tek Zao Schanze HS102 NH – Gara
22 gennaio 2027 Sapporo, Giappone – Ōkurayama HS137 LH – Qualificazione + Gara
30 gennaio 2027 Willingen, Germania – Mühlenkopfschanze HS147 LH – Qualificazione + Gara
31 gennaio 2027 Willingen, Germania – Mühlenkopfschanze HS147 LH – Gara
5 febbraio 2027 Lake Placid, Stati Uniti – MacKenzie HS128 LH – Qualificazione + Gara
11 febbraio 2027 Lahti, Finlandia – Salpausselkä HS130 LH – Qualificazione + Gara
12 febbraio 2027 Lahti, Finlandia – Salpausselkä HS130 LH – Gara
18 febbraio 2027 Vikersund, Norvegia – Vikersundbakken HS240 FH – Gara (partecipazione limitata)
20 febbraio 2027 Villach, Austria – Villacher Alpenarena HS98 NH – Qualificazione + Gara
21 febbraio 2027 Villach, Austria – Villacher Alpenarena HS98 NH – Gara
13 marzo 2027 Oslo, Norvegia – Holmenkollen HS134 LH – Qualificazione + Gara
14 marzo 2027 Oslo, Norvegia – Holmenkollen HS134 LH – Gara
Finale di Coppa del Mondo
20 marzo 2027 Planica, Slovenia – Letalnica bratov Gorišek HS240 FH – Gara (partecipazione limitata)
GARE MISTE
20 novembre 2026 Lillehammer, Norvegia – Lysgårdsbakken HS140 – Gara a squadre mista (TL LH)
23 gennaio 2027 Sapporo, Giappone – Ōkurayama HS137 – Gara a squadre mista (TL LH)
29 gennaio 2027 Willingen, Germania – Mühlenkopfschanze HS147 – Gara a squadre mista (TL LH)
7 febbraio 2027 Lake Placid, Stati Uniti – MacKenzie HS128 – Gara a squadre mista (TL LH)
MONDIALI FALUN 2027
25 febbraio 2027, ore 15:45 – Gara a squadre femminile NH – Salto di prova
25 febbraio 2027, ore 17:05 – Gara a squadre femminile NH – Gara
26 febbraio 2027, ore 15:30 – Individuale femminile NH – Qualificazione
26 febbraio 2027, ore 17:00 – Individuale femminile NH – Gara
27 febbraio 2027, ore 15:15 – Gara a squadre mista NH – Salto di prova
27 febbraio 2027, ore 16:30 – Gara a squadre mista NH – Gara
28 febbraio 2027, ore 15:15 – Individuale maschile NH – Qualificazione
28 febbraio 2027, ore 16:45 – Individuale maschile NH – Gara
4 marzo 2027, ore 15:30 – Gara a squadre maschile LH – Salto di prova
4 marzo 2027, ore 17:00 – Gara a squadre maschile LH – Gara
5 marzo 2027, ore 15:45 – Individuale femminile LH – Qualificazione
5 marzo 2027, ore 17:15 – Individuale femminile LH – Gara
6 marzo 2027, ore 15:30 – Individuale maschile LH – Qualificazione
6 marzo 2027, ore 17:00 – Individuale maschile LH – Gara
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI 2024-2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Eurosport 1 e 2
Diretta streaming: Discovery+ e DAZN