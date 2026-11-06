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LIVE Kosovo-Italia 3-4, Qualificazioni Mondiali calcio a 5 2028 in DIRETTA: follia azzurra! Vittoria al cardipalma in trasferta
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21.51 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Kosovo-Italia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi
21.49 Martedì 10 novembre a Barletta si giocherà la gara di ritorno tra Italia e Kosovo, match fondamentale per i sogni iridati degli azzurri. Vi diamo appuntamento qui su OA Sport per seguire insieme anche quella partita.
21.47 Una vittoria che avvicina gli italiani al passaggio all’Elite Round di queste Qualificazioni ai Mondiali 2028. Secondo successo di misura per gli azzurri dopo quello contro la Georgia
21.46 Partita folle in cui è successo di tutti: gli azzurri allungano ad inizio ripresa portandosi sul 3-0 ma subiscono la reazione dei padroni di casa, i quali ristabiliscono la parità a poco più di sette minuti dal termine. L’Italia trova le energie per tornare in vantaggio grazie a Giuliano Fortini
21.45 Vittoria di grandissima importanza per l’Italia che batte il Kosovo in trasferta e si prende la testa del girone del Main Round delle Qualificazioni ai Mondiali 2028
FINISCE QUI!! L’ITALIA BATTE IL KOSOVO 4-3!!
39.49 Alaj commette fallo su Bellobuono
39.23 Bellobuono para sul tiro di Rukovci
37.35 Calcio d’angolo per il Kosovo
36.42 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! FORTINIIIIIIIIIII!!! Gli azzurri tornano in vantaggio a meno di tre minuti dalla conclusione con la rete di Giuliano Fortini. Kosovo-Italia 3-4
36.05 Ancora un tiro di Musumeci, ancora una parata di Ramadani
35.48 Maxharraj non trova la porta
35.30 Ramadani para sulla conclusione di Musumeci
35.08 Impreciso il tiro di Dervishaj.
34.31 Calcio d’angolo per l’Italia che prova a rialzare la testa dopo aver subito la rimonta
32.34 Pareggia il Kosovo! Alaj batte Bellobuono sull’assist di Maxharraj. Kosovo-Italia 3-3
32.32 Bellobuono para sul tiro di Maxharraj
31.59 Ramadani para sul trio di Podda
31.22 Ramadani non trova la porta
30.55 Bloccata la conclusione di Maxharraj
29.41 Questa volta è Musumeci ad andare al tiro, ma trova la pronta risposta di Ramadani
29.27 Ramadani para sul tiro di De Oliveira.
29.11 Gol del Kosovo!! Krasniqi batte Bellobuono e riporta i padroni di casa a -1. Kosovo-Italia 2-3
28.57 Terzo intervento falloso in poco tempo per Silvestri
28.39 Ancora un fallo di Silvestri, questa volta su Kelmendi
28.18 Fallo di Gashi su Arillo. Si tratta del quarto fallo del Kosovo in questo secondo tempo
27.15 Fallo di Silvestri su Ramadani
26.48 Gol del Kosovo! Alaj batte Bellobuono sull’assist di Maxharraj ed accorcia la distanza. Kosovo-Italia 1-3
25.21 Imprecisa la conclusione di Maxharraj che non trova la porta.
24.58 De Oliveira non trova la porta sugli sviluppi di un corner.
23.53 GOOOOOOOOL!! La conclusione di Donin viene bloccata dalla difesa del Kosovo, ma pochi istanti dopo ci pensa capitan Musumeci a battere l’estremo difensore avversario. Kosovo-Italia 0-3
23.26 Tiro di Musumeci, para Ramadani. L’Italia ha approcciato bene a questo secondo tempo
22.09 Bellobuono si oppone al tiro di Maxharraj. Calcio d’angolo per il Kosovo
21.41 Ramadani para sulla conclusione di Podda.
21.38 Alaj commette fallo su Silvestri. È già il secondo fallo del Kosovo in pochi secondi dall’inizio della ripresa.
21.15 Ramadani para sul tiro di Podda. Il pallone finisce in corner
20.13 Fallo di Maxharraj su Fortini
Inizia la ripresa!
SECONDO TEMPO
20.55 Nel primo tempo il Kosovo ha commesso cinque falli, mentre l’Italia ne ha fatti quattro. Un solo cartellino giallo, mostrato a Ramadani
20.50 Il Kosovo ha terminato il primo tempo con più tiri complessivi (17 vs 16) e più conclusioni nello specchio (7 vs 5)
20.47 L’Italia ha chiuso con un doppio vantaggio il primo tempo di quest’importante sfida con il Kosovo. Podda ha portato avanti gli azzurri dopo sette minuti e trentadue secondi, Pulvirenti ha firmato il raddoppio a circa quattro minuti dal termine.
Duplice fischio! Finisce il primo tempo: Kosovo-Italia 0-2
18.23 Murato il tiro di Arillo. Corner per l’Italia
17.25 Bloccata la conclusione di Kameri
17.05 Fallo di Pulvirenti su Gashi.
16.49 Cartellino giallo per Ramadani
16.49 Fallo di Ramadani su Silvestri, è il quinto per il Kosovo
15.56 GOOOOOOOOOOL!!! RADDOPPIA L’ITALIA CON PULVIRENTI!! L’azzurro trova la rete sulla punizione diretta battuta da Podda. Kosovo-Italia 0-2
15.55 Fallo di Qerimi su Molaro.
15.13 Rukovci commette fallo su Musumeci. È il terzo per il Kosovo
15.05 La conclusione di Molaro viene bloccata dalla difesa avversaria
14.22 Questa volta è Musumeci ad andare al tiro. Para ancora una volta il portiere del Kosovo
14.14 Fortini lascia partire il tiro, parato da Ramadani
13.49 Bellobuono respinge la conclusione di Maxharraj con il pallone che termina in corner.
13.17 Ramadani para sul tiro di Podda.
13.00 Bloccata la conclusione di Podda.
10.46 Krasniqi non trova la porta sugli sviluppi del calcio d’angolo
10.07 Ramadani non trova lo specchio della porta.
9.50 Terzo fallo dell’Italia, il secondo di Arillo che ha fermato irregolarmente Rukovci.
9.39 Bellobuono risponde presente sul tiro di Alaj e salva la porta azzurra.
9.05 Imprecisa la conclusione di Maxharraj che non trova la porta.
8.51 Arillo commette fallo ai danni di Dervishaj.
7.32 GOOOOOOOOL MICHELEEEE PODDAAAA!!! L’Italia passa subito in vantaggio contro il Kosovo!!
5.35 Fallo di Alaj su Molaro.
5.22 Parata di Bellobuono sulla conclusione di Krasniqi
4.55 Bloccato il tiro di Molaro. Corner per l’Italia
4.43 Rukovci commette fallo su Molaro
4.22 Fallo di De Oliveira ai danni di Krasniqi. Punizione diretta per il Kosovo
4.09 Imprecisa la conclusione di Donin
2.57 Fortini non trova la porta.
2.11 La difesa azzurra blocca il tiro di Dervishaj
1.33 Il primo tiro azzurro è di Musumeci che non trova lo specchio della porta.
1.02 Parata di Bellobuono sul tiro di Dervishaj
0.32 Il primo tiro del match è del Kosovo con Ramadani che non trova la porta
Si parte! Inizia Kosovo-Italia
PRIMO TEMPO
19.58 L’Italia chiuderà poi questa fase delle Qualificazioni il 2 marzo contro la Georgia, che affronterà il Kosovo il 24 febbraio
19.55 Questo lo starting five del Kosovo: Ramadani, Maxharraj, Alaj, Dervishaj e Diar.
19.52 Comunicato il quintetto che inizierà il match per l’Italia. Samperi si affida a Bellobuono, Podda, Silvestri, Fortini e capitan Musumeci
19.49 Trasferta spartiacque per la qualificazione verso l’Elite Rounde. Sia l’Italia che il Kosovo hanno vinto all’esordio 3-2 contro la Georgia e si trovano a pari punti in classifica con la medesima differenza reti. La partita odierna, insieme al ritorno di martedi a Barletta, giocheranno un ruolo importante per stabilire la vincitrice di questo girone
19.46 Il CT Salvo Samperi ha confermato la propria linea verde inserendo diversi giovani nell’esperto gruppo italiano. Un processo di ringiovanimento della squadra che però non deve abbassare l’attenzione per il match odierno, dove l’allenatore azzurro non ha nascosto le possibile insidie del Kosovo che ha nell’incorporazione del portiere nella fase di gioco la propria arma principale.
19.43 Dopo la vittoria di misura ottenuta contro la Georgia nella gara inaugurale di queste qualificazioni, gli azzurri cercano un altro prezioso successo che avvicinerebbe il passaggio all’Elite Round. Così come l’Italia anche il Kosovo ha iniziato la propria marcia con una vittoria in trasferta contro i georgiani agganciando in testa alla classifica di questo gironcino a tre gli azzurri, con la medesima differenza reti.
19.40 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Kosovo-Italia
Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Kosovo ed Italia, partita valevole per la seconda giornata del gruppo 10 del Main Rond delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio a 5 2028. Gara spartiacque per gli azzurri impegnati in una trasferta durissima a Pristina (Kosovo).
Dopo la vittoria di misura ottenuta contro la Georgia nella gara inaugurale di queste qualificazioni, gli azzurri cercano un altro prezioso successo che avvicinerebbe il passaggio all’Elite Round. Così come l’Italia anche il Kosovo ha iniziato la propria marcia con una vittoria in trasferta contro i georgiani agganciando in testa alla classifica di questo gironcino a tre gli azzurri, con la medesima differenza reti.
Il CT Salvo Samperi ha confermato la propria linea verde inserendo diversi giovani nell’esperto gruppo italiano. Un processo di ringiovanimento della squadra che però non deve abbassare l’attenzione per il match odierno, dove l’allenatore azzurro non ha nascosto le possibile insidie del Kosovo che ha nell’incorporazione del portiere nella fase di gioco la propria arma principale. Una partita determinante ai fini della qualificazione, così come il match di ritorno previsto per martedì 10 novembre a Barletta.
L’incontro odierno è in programma alle 20.00 al Pallati i Rinise di Pristina (Kosovo). L’arbitro dell’incontro sarà il rumeno Bogdan Hanceariu, coadiuvato da Laurentiu Deaconu e Drazen Vukcevic. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Kosovo-Italia con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!