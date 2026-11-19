Dopo aver ottenuto la qualificazione all’Elite Round per i Mondiali 2028, l‘Italia del calcio a 5 non vuole fermarsi nel suo percorso per tornare a partecipare a un torneo iridato (cosa che agli azzurri manca dal 2016, ndr).

A tal proposito, la Divisione Calcio a 5 ha reso noto che la squadra guidata da Salvo Samperi sosterrà un test amichevole il prossimo 8 dicembre contro l’Ungheria.

La partita fra l’Italia e la rappresentativa magiara si giocherà – con calcio d’inizio alle ore 18.00 – al Palasport ‘Giorgio Guidetti’ di Castelnovo ne’ Monti, piccolo comune dell’Appennino tosco-emiliano in provincia di Reggio Emilia, dove c’è un impianto nuovo da 1.300 posti gestito dalla Nazionale della Federazione Italiana Sport Sordi.

L’Ungheria è un avversario molto conosciuto per gli azzurri: sono 23 infatti i precedenti, con un bilancio di 18 successi, 3 pareggi e 2 sconfitte. L’Italia è imbattuta contro gli ungheresi dal 1987. L’ultimo precedente è molto fresco: il 2-2 che agli Europei 2026 ha consentito a Musumeci e soci, nella fase iniziale del torneo, di staccare il pass per i quarti di finale della manifestazione.