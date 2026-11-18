Calcio a 5
Calcio a 5, le convocate dell’Italia femminile per il raduno di Novarello: si guarda agli Europei 2027
Verso gli Europei 2027 iniziando la marcia d’avvicinamento con il giusto anticipo. La nazionale italiana femminile di calcio a 5 è pronta a vivere un’avventura da protagonista, sotto la guida del ct Alfredo Paniccia, partendo dal raduno di Novarello: che durerà sino al 25 novembre prossimo.
Per questo ritrovo in terra piemontese, lo staff tecnico ha scelto di convocare 20 calciatrici: 4 portieri e 16 elementi di movimento.
Non mancano le leader di riferimento: da Ana Sestari a Ludovica Coppari passando per Renatinha e Sara Boutimah. Da valutare le novità: Elena De Cao, che torna in azzurro dopo due anni, la giovanissima Greta Allamani, alla sua prima chiamata a questo livello, oltre a Nicole Ginocchio e Rita Zappia, aggregate al gruppo dopo il 4° posto ottenuto con l’Italia alle Olimpiadi Giovanili 2026 di Dakar.
Di seguito l’elenco completo delle convocate, ruolo per ruolo, e la composizione dello staff tecnico per questo raduno di Novarello. Gli Europei 2027, va ricordato, si giocheranno dal 14 al 21 marzo in Croazia.
L’ELENCO DELLE CONVOCATE
Portieri: Denise Carturan (Bitonto), Nicole Ginocchio (Thiene), Anthea Polloni (Women Roma), Ana Sestari (Falconara);
Centrali difensivi: Cecilia Barca (Lazio), Ludovica Coppari (TikiTaka Adriatica), Alice Virdis (Cagliari)
Universali: Greta Allamani (Lazio);
Laterali: Renata Adamatti (CMB), Brenda Bettioli (TikiTaka Adriatica), Rebecca De Siena (TikiTaka Adriatica), Erika Ferrara (Falconara), Greta Ghilardi (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto), Silvia Praticò (Falconara), Gaby Vanelli (Benfica), Rita Zappia (Aosta 511);
Pivot: Sara Boutimah (CMB), Elena De Cao (Audace Verona), Nicoletta Mansueto (TikiTaka Adriatica).
Staff – Commissario tecnico: Alfredo Paniccia; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente allenatore: Giulia Lisi; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Antonio Maggi; Match analyst: Riccardo Manno; Medici: Pierluigi Martinelli (dal 20/11) e Maria Beatrice Bocchi; Fisioterapista: Valeria Guerra; Nutrizionista: Jacopo Tadini.