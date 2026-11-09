Cahill saluta Sinner su YouTube: “Non accontentarti mai, ricordati la regola delle ‘cinque P’ del nostro team”

Il tennis si misura in vittorie, classifiche e trofei, ma sono i legami costruiti lontano dal campo a dare un significato più profondo ai successi. Jannik Sinner e Darren Cahill lo raccontano nel video pubblicato sul canale YouTube del campione azzurro, un viaggio attraverso le fotografie più significative di cinque stagioni insieme. Dopo l’annuncio della separazione, il confronto tra il numero uno italiano e il super-coach australiano restituisce il ritratto di un rapporto che ha superato i confini della collaborazione professionale, diventando uno dei pilastri della crescita di Sinner.

Il ricordo più intenso è inevitabilmente legato a Wimbledon, il torneo che ha segnato una svolta nella carriera dell’altoatesino. La finale del 2025 contro Carlos Alcaraz, disputata dopo la dolorosa sconfitta al Roland Garros, rappresentava un banco di prova tecnico e soprattutto mentale.

Cahill ricorda la capacità di Sinner di archiviare la delusione parigina e ritrovare immediatamente le motivazioni: “Il livello di tennis a Roland Garros era fuori dal mondo. Mettere tutto da parte, resettare e tornare a vincere il torneo più importante che giochiamo come tennisti è stato uno sforzo straordinario“.

Per Jannik, però, Wimbledon ha assunto un valore che va oltre il risultato. “Il primo Wimbledon è stato il momento più speciale che abbia vissuto nella mia carriera“, racconta, sottolineando l’emozione di aver raggiunto un traguardo che, da ragazzo proveniente da una piccola realtà, non aveva nemmeno immaginato. La soddisfazione più grande, aggiunge, è stata vedere felici Cahill, il team, la famiglia e gli amici. Un’immagine che sintetizza il senso di un successo costruito collettivamente.

Il rapporto tra i due, del resto, era stato messo alla prova molto prima. Il coach aussie ricorda la scelta di partecipare al torneo di Halle dopo la finale del Roland Garros dell’anno passato, con l’obiettivo di ritrovare confidenza con l’erba e lavorare sugli spostamenti. La sconfitta contro Alexander Bublik, maturata ai quarti di finale, poteva sembrare un passo indietro. Per Cahill, invece, rappresentò “una benedizione sotto mentite spoglie”, perché consentì a Sinner di fermarsi, recuperare energie e ripartire con una preparazione più efficace in vista di Wimbledon. Una lettura condivisa dal giocatore, che ricorda quanto fosse stato importante quel periodo per ritrovare sicurezza nei movimenti e nelle sensazioni.

Tra i momenti più significativi c’è anche il primo trionfo agli Australian Open, il titolo che ha consacrato l’azzurro ai vertici del tennis mondiale. Per il tecnico australiano, vincere a Melbourne aveva un valore particolare: “Non dimentichi mai il tuo primo“.

Darren ha ripercorso il cammino verso la finale, segnato da difficoltà fisiche, giornate complicate e dalla rimonta contro Daniil Medvedev, quando Sinner si trovava sotto di due set. “Continua a lottare, succederà, la partita girerà“, gli ripeteva dalla panchina. Il giocatore ricorda invece di aver scelto, in un momento delicato, di seguire una propria intuizione tattica: “Faccio quello che voglio“. Una decisione che contribuì a cambiare l’inerzia della finale e che racconta la fiducia reciproca maturata all’interno dello staff.

Ma il video non si limita a celebrare i trofei. Le fotografie della preparazione ad Alicante, dei viaggi, delle partite a carte e dei momenti trascorsi fuori dal campo restituiscono una dimensione più quotidiana del rapporto. Cahill scherza sulle lunghe sessioni di pre-season e sulle abitudini di Sinner, mentre l’azzurro ricorda quanto il lavoro lontano dai riflettori abbia contribuito alla sua crescita. “La strada di un tennista è un po’ come la pre-season: il lavoro che fai fuori dal campo, le esperienze che vivi come squadra, il rapporto, la fiducia e la convinzione. Tutto si mette insieme“, spiega.

È proprio la fiducia il filo conduttore della conversazione. Sinner riconosce a Cahill un ruolo fondamentale non soltanto nella gestione delle partite, ma anche nei momenti più difficili della sua vita. “Sei sempre stata la prima persona che ho chiamato“, dice, riferendosi al coach australiano e al sostegno ricevuto nelle situazioni più complicate. “Mi sentivo più vicino a te nei momenti difficili. Le vittorie e le sconfitte arrivano e se ne vanno, sono momenti. Il resto della connessione con una persona è molto più importante“.

Parole che chiariscono la portata della separazione annunciata il 6 novembre. Dopo cinque stagioni, cinque titoli del Grande Slam e due ATP Finals conquistate, il rapporto tra Sinner e Cahill si chiude senza perdere il proprio significato.

L’australiano, dal canto suo, non rinuncia a lasciare un’ultima indicazione al giocatore e a chi aspira a raggiungere il vertice: “Non accontentarti mai e ricordati le cinque P del nostro team: plan (piano), practice (allenamento), play (gioco), persistence (persistenza) e patience (pazienza)“. Un principio che richiama la necessità di allenarsi con obiettivi precisi, accettare le giornate negative e continuare a spingere anche quando i risultati tardano ad arrivare.

Il saluto tra i due assume così il valore di una riflessione sul percorso compiuto. Sinner e Cahill hanno costruito un’intesa capace di trasformare il talento in continuità e le ambizioni in risultati, senza perdere di vista la dimensione umana. “Non c’è finale migliore“, osserva Sinner ripensando alla conclusione del loro cammino dopo Wimbledon 2026.