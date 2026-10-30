Jacobs e Iapichino promossi, Tortu e Bruni esclusi, Tamberi e 13 big ai vertici: l’Italia dell’atletica e l’Elite Club

Da diverso tempo la Federazione Italiana Atletica ha istituito un Elite Club, ovvero un gruppo in cui rientrano i migliori azzurri, i nostri portacolori più competitivi in campo internazionale e che vengono sostenuti, anche sul lato economico, dalla stessa FIDAL. Al termine di questa annata agonistica, l’elenco è stato aggiornato, conservando i tre livelli di merito: super top, top, base. Un totale di 59 atleti (contro i 60 dello scorso anno) ha avuto il riconoscimento di merito da parte dell’organo centrale, con alcune promozioni, retrocessioni ed esclusioni che faranno discutere.

Il livello super top si è allargato, passando va nove a tredici unità. Sono stati confermati Gianmarco Tamberi (Campione d’Europa di salto in alto e primatista mondiale stagionale con 2.37 metri), Andy Diaz (Campione d’Europa di salto triplo e quarto uomo della storia con 18.15 metri), Leonardo Fabbri (oro continentale nel getto del peso), Mattia Furlani (Campione del Mondo di salto in lungo, infortunatosi due volte nel 2025), Andrea Dallavalle (argento iridato di salto triplo), Nadia Battocletti (Campionessa d’Europa di 5000, 10000 metri e cross), Iliass Aouani (primatista italiano di maratona), Massimo Stano (Campione d’Europa nella maratona di marcia) e Antonella Palmisano (Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 nella 20 km di marcia).

Gli ingressi al vertice sono quelli di Larissa Iapichino (Campionessa d’Europa di salto in lungo e primatista italiana con 7.12 metri), Zaynab Dosso (Campionessa del Mondo sui 60 metri indoor, ma poi in difficoltà durante la stagione estiva), Dariya Derkach (oro a Birmingham nel salto triplo) e Sofia Fiorini (Campionessa d’Europa nella maratona di marcia, con record del mondo durato un paio di mesi): Iapichino e Dosso sono salite dal livello top, Derkach dal base, Fiorini è una novità assoluta nell’Elite Club.

A livello top si registrano le promozioni di Marcell Jacobs (quest’anno tornato sotto i dieci secondi sui 100 metri, poi infortunatosi agli Europei), Yeman Crippa (vincitore della maratona di Parigi), Fausto Desalu (bronzo continentale sul mezzo giro di pista), Francesco Pernici ed Eloisa Coiro (primatista italiani sugli 800 metri), Francesco Fortunato (trionfatore della mezza maratona ai Mondiali a squadre di marcia). Confermati Sara Fantini (lancio del martello) e Matteo Sioli (salto in alto, quest’anno vincitore di due tappe in Diamond League e bronzo agli Europei), doppia scalata per Lorenzo Benati, Mohamed Soudassi ed Edoardo Scotti (tre eroi della 4×100).

Il livello base è quello più nutrito (34 presenza), in calo di 9 unità rispetto all’anno scorso. Sono retrocessi dal livello top alcuni nomi di rilievo come Lorenzo Simonelli, Federico Riva, Riccardo Orsoni, Yohanes Chiappinelli. Si registrano le conferme, tra i tanti, di Erika Saraceni, Chituru Ali, Lorenzo Patta. Spiccano le esclusioni dall’Elite Club di Filippo Tortu, Roberta Bruni, Alessandro Sibilio, Giada Carmassi e Stefano Sottile.