Biathlon, la nuova regola per rimuovere la carabina dalle spalle preoccupa i norvegesi. Il rischio è di essere sanzionati per un automatismo

Nelle scorse settimane era stato anticipato come le nuove regole volute dall’IBU al poligono avrebbero potuto generare scompensi negli atleti. Inizialmente, la novità era passata sottotraccia. Tuttavia, con l’avvicinarsi delle competizioni, in tanti si stanno accorgendo che gli automatismi di un tempo rischiano di essere sanzionati e non potranno più essere effettuati. Difatti, cominciano a sollevarsi voci perplesse, soprattutto dalla Norvegia.

Sinora, era consentito iniziare a preparare la carabina al fuoco prima di arrivare alla piazzola, purché l’arma non venisse completamente rimossa dalle spalle. Invece, dal 2026-27, questa azione sarà proibita. All’entrata e all’uscita dal poligono, i biathleti dovranno avere la carabina con entrambe le cinghie di carico a contatto delle spalle, quindi sul proprio corpo. Era abitudine infilare una mano in una delle due cinghie, in maniera tale da essere il più veloci possibile nel rimuovere la carabina dalle spalle. Un’azione ora proibita.

“È una decisione che segue le linee guida della sicurezza introdotte dall’IBU. Ovviamente, è difficile discutere una misura di sicurezza. Però, sinceramente, mi sembra che la situazione sia peggiorata” ha detto Johannes Dale-Skjevdal parlando ai microfoni della televisione norvegese NRK. Il campione olimpico in carica della mass start è dunque stato piuttosto diplomatico, ma non ha nascosto il suo disappunto.

Meno polemica, ma più pragmatica la connazionale Ingrid Landmark Tandrevold. “Quando ti alleni a fare un determinato movimento per 10 anni è difficile cambiarlo di punto in bianco, soprattutto in un momento in cui si è molto tesi e sotto pressione”… La stessa preoccupazione è stata espressa da Martin Uldal. “Sinceramente sono preoccupato. Con l’adrenalina nelle vene, è un attimo tornare ai vecchi automatismi. Non pensi in quei momenti, agisci meccanicamente. Ci si può dimenticare della nuova regola e fare qualcosa di sbagliato. È come se fosse una trappola”.

Non tutti i norvegesi, però, la pensano allo stesso modo. Il più giovane della squadra, Isak Frey, è il meno crucciato. “All’inizio ero scettico, però mi sono adattato sorprendentemente bene. Ci ho messo qualche mese, ma alla fine è diventata un’abitudine. Ora, il meccanismo per me è consolidato”.

Insomma, alla maggioranza la novità non piace, ma ci si deve adeguare. Alternative non ce ne sono. È comunque condivisibile la preoccupazione espressa soprattutto da Tandrevold e Uldal. Quando si sarà in tensione, magari in un testa a testa all’ultimo poligono, l’automatismo di un tempo potrebbe palesarsi da un momento all’altro, portando a situazioni sanzionabili. Vedremo cosa accadrà a partire dal 26 novembre, quando prenderà il via la Coppa del Mondo.