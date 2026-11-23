Quando si arriva al punto in cui le terapie conservative non sono più sufficienti e per salvare una carriera bisogna necessariamente affidarsi al bisturi, nel mondo dello sport c’è un nome che ricorre con una certa frequenza. È quello di Lasse Lempainen, chirurgo finlandese che opera a Turku e che Jannik Sinner ha scelto per affrontare il problema al ginocchio destro, un infortunio che lo tiene lontano dai campi ormai da oltre quattro mesi.

Classe 1978, Lempainen è considerato uno degli specialisti più autorevoli nel campo dell’ortopedia sportiva. Non a caso viene indicato come l’erede di Sakari Orava, il medico che per decenni ha rappresentato una sorta di ultima speranza per tanti campioni alle prese con infortuni muscolari e tendinei apparentemente senza soluzione. Un’eredità importante, insomma, e non soltanto per ragioni anagrafiche o geografiche.

I numeri aiutano a capire perché il suo nome sia diventato così importante nello sport internazionale: circa 350 interventi all’anno, effettuati principalmente nelle cliniche Pihlajalinna di Turku e Helsinki, oltre a una collaborazione consolidata con il centro madrileno Ripoll y De Prado. Una vera e propria attività specialistica che gli ha procurato la fama di medico capace di rimettere in piedi atleti che sembravano destinati a fermarsi.

Ma c’è un particolare che merita di essere sottolineato, soprattutto nel caso di Sinner. Lempainen non è un chirurgo che ama intervenire alla prima difficoltà. Al contrario, la sua filosofia è piuttosto rigorosa: si opera quando le altre possibilità terapeutiche sono state esplorate e non hanno dato i risultati sperati. Una prudenza che, nel caso dell’azzurro, sembra spiegare bene anche i tempi della decisione. Prima il tentativo di recupero conservativo, poi, constatata l’impossibilità di risolvere il problema diversamente, la scelta della sala operatoria.

La sua specializzazione, del resto, non è casuale: il dottorato di ricerca è dedicato proprio ai tendini del ginocchio e agli ischiocrurali, una delle aree più delicate per gli sportivi professionisti. E se nel tennis Sinner rappresenta un caso particolarmente significativo, nel calcio il curriculum del chirurgo finlandese è decisamente più affollato.

Basta scorrere i nomi dei club con cui ha collaborato: Barcellona, Atletico Madrid, Milan e Roma. E soprattutto quelli dei calciatori passati dalle sue mani: Ousmane Dembélé, Alejandro Balde e David Beckham, tanto per citare alcuni nomi di assoluto rilievo internazionale. Anche il nostro campionato ha avuto modo di conoscerlo da vicino. Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini, Artem Dovbyk, Alessandro Florenzi e Pierre Kalulu figurano infatti tra i giocatori che si sono affidati alle sue competenze.

Adesso, però, il calcio lascia spazio al tennis. E la partita più importante, almeno per il pubblico italiano, è quella che riguarda il recupero di Sinner. Perché il problema non è soltanto tornare a giocare, ma farlo nelle condizioni migliori, senza rischiare che il ginocchio torni a presentare il conto proprio quando la stagione entrerà nelle sue fasi decisive.

A Turku si lavora dunque per questo obiettivo. Restituire al circuito un campione che il tennis mondiale aspetta di rivedere protagonista. Lempainen ha già rimesso in piedi tanti campioni di altri sport. Ora c’è una nuova, impegnativa sfida: riportare Sinner dove tutti, lui per primo, vogliono che sia. In campo, a vincere.