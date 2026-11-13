Benedetta Pilato pensa con ambizione ai Mondiali di Pechino: “Vorrei migliorare i miei personali in Cina”

Non ne aveva bisogno, ma Benedetta Pilato ha voluto lasciare un segnale. Nel secondo giorno di gare degli Assoluti in vasca corta a Riccione, la pugliese non era tenuta a rispettare i limiti federali per qualificarsi ai Mondiali di Pechino (1°-6 dicembre): le medaglie conquistate agli Europei di Parigi in vasca lunga bastavano già a garantirle il pass.

Eppure, nella finale dei 50 rana, la classe 2005 azzurra ha mostrato di avere qualcosa in più. Il tempo, considerati il momento di forma e il carico di lavoro, è più che buono: 29″38, unica a scendere sotto il muro dei 30″ e, soprattutto, crono che le vale il primato provvisorio nella classifica mondiale stagionale della distanza.

“Ci tenevo a fare un tempo migliore di quello delle batterie. Finora, nelle gare disputate in avvicinamento a questi Assoluti, non ho espresso grandi prestazioni. Chiaramente, tutto è finalizzato a ottenere grandi risultati ai Mondiali, dove mi piacerebbe migliorare i miei personali“, ha dichiarato sorridendo ai microfoni della Rai.

È un’atleta diversa, per struttura e fisicità, da quella ragazzina che anni fa aveva stupito il mondo e che ora vuole ritrovare la strada giusta. “Ho investito molto nella costruzione dei 100 rana e ci sono conseguenze sui 50. Ne sono consapevole, ma sono felice di portare avanti entrambe le specialità, anche perché prima che i 50 entrassero nel programma olimpico non era possibile fare altrimenti. Ora la situazione è un po’ diversa“.

Poi l’ammissione: “Devo ritrovare un po’ di continuità nella nuotata. È un discorso tecnico, ma sono fiduciosa che ci riuscirò. Qui a Riccione non sono in grande forma, per quanto detto, quindi va bene così“.