LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2026 in DIRETTA: seconda giornata con Carlos D’Ambrosio. che battaglia nel dorso e nella rana veloce!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2025 in vasca corta. Il 45”68 di Carlos D’Ambrosio nei 100 stile libero e il confronto tra Francesco Lazzari, Lorenzo Mora e Michele Lamberti nei 50 dorso offrono due buoni motivi per seguire la seconda giornata degli Assoluti in vasca corta di Riccione. Venerdì 13 novembre si parte alle 10.30 con le batterie, si torna in acqua alle 17.10 e dalle 18.00 cominciano le finali A. Per chi non ha ancora il biglietto per Pechino, dove si gareggerà dall’1 al 6 dicembre, questa è l’ultima finestra di selezione: conta il tempo nuotato in finale A, o nella serie decisiva per le gare a serie, e l’Italia può schierare al massimo due atleti per specialità. Diversi big già qualificati dopo Parigi possono concentrarsi sulla preparazione iridata; a Riccione, invece, Cesare Butini cerca chi possa completare una squadra ambiziosa per un Mondiale di altissimo livello.

D’Ambrosio è già nel gruppo azzurro, ma non ha ancora il posto individuale nei 100 stile libero. Settimo agli Europei di Parigi, guida le iscrizioni con un crono di 41 centesimi sotto il limite di 46”09. Alle sue spalle la sfida è più complicata: Cristian Tassan-Caser, Manuel Frigo, Luca Serio, Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi sono racchiusi in 9 centesimi nei tempi d’iscrizione, ma tutti devono fare un salto di qualità per puntare al pass individuale. I loro riscontri diranno anche se ci sono le condizioni per portare in Cina la 4×100 stile libero maschile, non ancora qualificata.

Nei 100 stile libero femminili, con Sara Curtis già qualificata e non iscritta, resta un posto individuale. Silvia Di Pietro ed Emma Virginia Menicucci hanno i primi due tempi d’iscrizione, 52”24 e 52”25, entrambi sotto il 52”29 richiesto, anche se quello di Menicucci è un tempo rapportato. La romana è già nel gruppo per le staffette e qui può aggiungere la gara individuale. Da seguire anche Alessandra Mao e Chiara Tarantino, entrambe nella 4×100 stile libero d’argento a Parigi: il quartetto ha già il pass, ma la finale di Riccione può dare indicazioni sulla sua composizione.

Il 50 dorso maschile è una delle gare più aperte. Lazzari (22”74) e Mora (22”83) partono da riscontri migliori del 22”89 richiesto, Lamberti (22”90) è a un centesimo. Ceccon è già qualificato nei 100 e nei 200, non nei 50: ci sono dunque due posti in palio. Nei 100 dorso femminili, invece, Curtis ne occupa già uno e la migliore iscritta, Francesca Romana Furfaro, parte da 57”60: per raggiungere il 56”59 serve togliere oltre un secondo. Martina Biasioli, Francesca Pasquino e Giulia D’Innocenzo sono le prime inseguitrici. Nei 200 farfalla non risulta iscritto Alberto Razzetti, quarto a Parigi e già qualificato per Pechino nei 400 misti. Il confronto principale è tra Federico Burdisso e Andrea Camozzi: in Francia Camozzi passò in semifinale, mentre Burdisso restò fuori per il limite di due azzurri nonostante il settimo tempo delle batterie. In corta i loro riferimenti d’iscrizione sono 1’51”35 e 1’51”62, contro un limite di 1’50”69. Nei 100 farfalla femminili guida Anita Gastaldi, già qualificata nei 200 misti. Il suo 56”57 d’iscrizione è distante dal 55”69 richiesto per il pass individuale, ma il confronto con Elena Capretta, Costanza Cocconcelli e Paola Borrelli interessa anche in chiave 4×100 mista.

Giada Alzetta e Anna Pirovano, sesta e ottava a Parigi nei 400 misti, guidano le iscrizioni con 4’29”25 e 4’29”58. Sono entrambi tempi rapportati, sulla carta inferiori al 4’29”90 da nuotare a Riccione. Tra gli uomini, con Razzetti già qualificato, il candidato più vicino all’unico posto rimasto è Emanuele Potenza: il suo 4’01”68 dista 19 centesimi dal limite. Jacopo Barbotti è il primo inseguitore. Nei 50 rana maschili il titolo italiano è in palio, i posti individuali per Pechino no: Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi li hanno già conquistati. Per Ludovico Blu Art Viberti, terzo tempo d’iscrizione, un risultato di rilievo non aprirebbe un terzo posto. Tra le donne Benedetta Pilato è già qualificata e Irene Burato, Irene Mati e Arianna Castiglioni devono misurarsi con il severo 29”59 per l’ultima casella.

Il programma si chiude con gli 800 stile libero. Tra le donne Simona Quadarella, già qualificata, figura nelle iscrizioni; Noemi Cesarano è la principale candidata al secondo posto mondiale, forte di un 8’13”54 contro il limite di 8’14”09. Tra gli uomini Luca De Tullio, sesto agli Europei sulla distanza, guida la lista davanti a Davide Marchello: i loro tempi d’iscrizione, entrambi rapportati, sono inferiori al 7’31”79. Sarà l’ultima serie della serata a dire se quel margine basta davvero.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2026 in vasca corta a Riccione: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.30 con le batterie e si prosegue dalle 17.10 con finali B e finali A. Buon divertimento!