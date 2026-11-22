Ben Shelton ha messo fine alla sua stagione perdendo sul filo di lana il match contro Carlos Alcaraz valevole per l’accesso all’ultimo atto delle ATP Finals 2026. Il big server statunitense, che chiude l’anno con il best ranking da n.4 al mondo, ha perso la semifinale sul veloce indoor della Inalpi Arena di Torino con il punteggio di 3-6 6-3 7-6 venendo surclassato dal fenomeno spagnolo nel tie-break del terzo set (7-1).

“Penso che Carlos abbia fatto un ottimo lavoro nel terzo set con il suo servizio. È stato letale, ha trovato gli angoli molto bene. Ha vinto oltre l’85% dei punti con la prima e ha servito anche con un’altissima percentuale di prime palle. Mette molta pressione quando un ragazzo ha così tante qualità: fa bene tutte le cose del suo gioco e batte davvero bene“, il commento del tennista americano a fine partita in conferenza stampa.

Sul bilancio finale del suo 2026: “È difficile dare un voto alla mia stagione. Ci sono cose che mi sono piaciute molto, tipo come ho giocato nei grandi tornei a fine anno, come ho chiuso la stagione, giocando a un livello più alto e senza calare. Allo stesso tempo, ci sono state così tante brutte fasi durante l’anno in cui non ho giocato al livello che volevo. È quindi un bilancio agrodolce. Penso che ci siano tantissime cose su cui poter migliorare in vista del prossimo anno“.

Sulle differenze tra l’incontro di ieri e la finale di due settimane fa a Parigi persa in due set sempre contro Alcaraz: “Rispetto alla finale di Parigi un aspetto fondamentale era che, quando sarebbero arrivate occasioni, avrei dovuto andarmele a prendere, essendo coraggioso e non tirandomi indietro. A Parigi ero stato un po’’contratto su alcune palle break nel primo set. Non ero riuscito a concretizzarle. Quindi oggi, quando ho avuto la mia prima palla break, ha servito la prima sul mio dritto e l’ho colpito più forte che potevo. È uscito un vincente. Da lì in avanti, non ho avuto molti altri spiragli. Rispetto a Parigi, lui ha giocato in modo molto più offensivo, ha servito più forte, compresa la seconda di servizio. È stata una lotta punto a punto nel finale e penso di aver fatto un ottimo lavoro nel variare il servizio e venire a rete. È per questo che sono riuscito ad arrivare al tie-break del terzo set, nonostante lui stesse giocando a un livello così alto“.

“Penso di aver fatto grandi miglioramenti. Allo stesso tempo, credo che ogni avversario sia diverso. Ho giocato tre volte contro Carlos quest’anno e l’ho battuto una volta. Non ho giocato bene gli incontri con Zverev e non affronto Sinner dall’Australia. È sempre difficile se basi il tuo livello sul confronto con gli altri. Secondo me, il mio livello è aumentato notevolmente quest’anno. Preferisco concentrarmi su questo. Ovviamente, inseguo il livello dei ragazzi al vertice e la vetta di questo sport. Cerco semplicemente di diventare il miglior giocatore possibile. Il passo successivo o ciò che ne consegue sarà quello che riuscirò a ottenere dagli scontri diretti specifici“, prosegue il 24enne nativo di Atlanta.

Sul suo possibile inserimento nel dualismo Sinner-Alcaraz: “I media vogliono sempre una storia, o un terzo incomodo, o chi sarà il prossimo protagonista. Io sono solo concentrato sul mio livello. Ho grandi obiettivi, sogni e aspirazioni. Sto facendo tutto ciò che è in mio potere, insieme al mio team, per andare avanti nella giusta direzione ed essere la migliore versione di me stesso. Tutta la mia attenzione è lì“.