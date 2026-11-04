Bellucci-Rinderknech oggi, ATP Parigi 2026: orario, tv, programma, streaming

Mattia Bellucci prova a raggiungere per la prima volta gli ottavi di finale in un Masters 1000. Il che, curiosamente, corrisponde alla seconda volta al terzo turno. Sarebbero entrambe affermazioni vere: due incontri li ha già vinti a Roma, ma a Parigi il tabellone è a 56 e pertanto c’è un turno in meno anche per chi non è testa di serie.

Di fronte al lombardo c’è però l’ostacolo del francese Arthur Rinderknech. Il finalista di Shanghai 2025 non ha proprio vissuto il migliore degli anni possibili, ma è tutto sommato sempre a galla e cerca di avere una buona soddisfazione almeno nell’indoor di casa sua. Un precedente tra i due giocatori: Atlanta 2024, quarti di finale. Vinse Rinderknech in tre lottati set.

Il match di secondo turno del Masters 1000 di Parigi tra Mattia Bellucci e Arthur Rinderknech si giocherà come alle ore 11:00 sul campo 1 della Defense Arena. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA BELLUCCI-RINDERKNECH, ATP PARIGI 2026 OGGI

Mercoledì 4 novembre

Court 1

Ore 11:00 Bellucci (ITA) [Q]-Rinderknech (FRA) – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire)

PROGRAMMA BELLUCCI-RINDERKNECH: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport