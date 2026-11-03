ATP Parigi 2026, Ruud consegna il pass per le Finals a Cobolli. Continua la rincorsa di Djokovic

Prosegue a ritmo incalzante il programma degli incontri di primo turno nel torneo ATP di Parigi. Novak Djokovic supera, con qualche difficoltà, la prova d’esordio nel torneo e continua la corsa verso Torino. Sarà il francese Arthur Rinderknech l’avversario di Mattia Bellucci nel secondo turno, mentre in serata Ruud piega Jodar e consegna a Cobolli il pass per le Finals.

Il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero dieci, rimonta il monegasco Valentin Vacherot, recente vincitore del torneo di Basilea, 6-7(5) 7-5 6-1 in due ore e ventinove minuti. In chiusura di giornata il norvegese Casper Ruud piega lo spagnolo Rafael Jodar, testa di serie numero nove, 6-3 6-4 in un’ora e diciannove minuti. Il giovane iberico deve recriminare per l’inizio di secondo set quando conduceva 3-1 prima di incassare il devastante 5-1 con cui lo scandinavo chiude il match. La sconfitta odierna di Jodar certifica la qualificazione di Flavio Cobolli per le ATP Finals. Lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero tre, piega il britannico Cameron Norrie 6-3 6-4 in un’ora e dodici minuti.

Il francese Quentin Halys, dopo aver annullato due set point all’avversario nel tie-break del primo parziale, regola il britannico Arthur Fery 7-6(6) 7-5 in un’ora e trentanove minuti. Il francese Arthur Rinderknech sfrutta il ritiro di Francisco Cerundolo. L’argentino, testa di serie numero sedici, alza bandiera bianca sul punteggio di 3-6 7-6(2) 2-0 a favore dell’avversario. Il transalpino sarà l’avversario di Mattia Bellucci nel secondo turno.

L’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 31 del ranking, doma il russo Andrey Rublev 6-4 6-7(4) 7-6(3) al termine di una maratona di due ore e cinquantadue minuti. L’americano Learner Tien, testa di serie numero quindici, regola il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, ripescato al posto di Tsitsipas, 6-3 5-7 7-5 in due ore e ventidue minuti.

Il portoghese Nuno Borges, ripescato come lucky loser al posto di Alejandro Davidovich Fokina, domina la giovanissima wild card francese Moise Kouamé 6-3 6-1 in un’ora e quattro minuti. Matteo Berrettini si regala una gioia ed elimina lo statunitense Brandon Nakashima 6-4 3-6 7-6(8) in due ore e dodici minuti. Lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero dodici, regola il danese Holger Rune 7-5 6-4 in un’ora e ventuno minuti.

Taylor Fritz, testa di serie numero undici, ribalta il qualificato francese Benjamin Bonzi 3-6 6-3 6-4 in un’ora e quarantadue minuti. L’americano Alex Michelsen, numero 43 del ranking, rimonta il ceco Jiri Lehecka 6-7(5) 6-2 6-4 in due ore diciannove minuti. Il veterano tedesco Jan-Lennard Struff supera la wild card francese Arthur Gea 7-6(3) 6-3 in un’ora e diciassette minuti.