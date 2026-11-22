Dopo aver messo in archivio i due slalom di Levi e Gurgl, la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027 si prepara per la prima parte della trasferta nordamericana, classico appuntamento di fine novembre/inizio dicembre. Ricordiamo, poi, che si farà ritorno negli Stati Uniti anche a fine stagione per il gran finale della Coppa del Mondo che si disputerà a Sun Valley.

Per il momento concentriamoci sui primi appuntamenti al di là dell’Oceano Atlantico. Il Circo Bianco femminile sarà di scena a Killington nello stato del Vermont, mentre il comparto maschile sarà impegnato a Copper Mountain nel Colorado. Nel fine settimana successivo, invece, le donne si trasferiranno a Tremblant in Canada, mentre gli uomini saranno impegnati a Beaver Creek, anche in quel caso sulle nevi de Colorado.

Quale sarà il programma? Per quanto riguarda le gare femminili, vivremo un gigante nella giornata di sabato 28 novembre (prima manche alle ore 15.30 italiane, le ore 09.30 locali) seconda alle ore 18.30), mentre domenica 29 novembre sarà la volta dello slalom (prima manche alle ore 16.30, seconda alle ore 19.30). A Copper Mountain, invece, sarà di scena un superG sabato 28 novembre alle ore 19.45 (le ore 11.45 locali), mentre domenica 29 novembre sarà la volta del gigante (prima manche alle ore 18.00, seconda alle ore 21.00).

Come seguire gli eventi in tv? Le gare di Killington e Copper Mountain saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 o Rai Sport HD in base alla scelta di programmazione, quindi in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, discovery+, HBO Max, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026-2027

Sabato 28 novembre

Ore 15.30 Prima manche gigante femminile Killington

Ore 18.30 Seconda manche gigante femminile Killington

Ore 19.45 superG maschile Copper Mountain

Domenica 29 novembre

Ore 16.30 prima manche gigante femminile Killington

Ore 18.00 prima manche gigante maschile Copper Mountain

Ore 19.30 seconda manche gigante femminile Killington

Ore 21.00 seconda manche gigante maschile Copper Mountain