Basket, Luca Banchi torna alla guida dell’Olimpia Milano: contratto fino al 2028 e doppio incarico con la Nazionale

A undici anni dal primo storico scudetto dell’era Armani, Luca Banchi torna alla guida della Pallacanestro Olimpia Milano. Il club biancorosso ha ufficializzato domenica 8 novembre 2026 l’accordo pluriennale con il tecnico toscano, che si legherà alla società meneghina fino al 2028. Una scelta che segna l’inizio di un nuovo corso, dopo l’esonero di Peppe Poeta, maturato venerdì sera al termine di un avvio di stagione complicato e di un percorso che non ha restituito alla squadra i risultati attesi.

La nomina del sessantunenne grossetano è stata accompagnata dal via libera della Federazione Italiana Pallacanestro e del presidente Gianni Petrucci, che hanno autorizzato il doppio incarico. Banchi potrà così proseguire il proprio lavoro alla guida della Nazionale italiana, ruolo assunto nell’ottobre 2025, conciliando gli impegni azzurri con quelli dell’Olimpia. Una soluzione che impone inevitabilmente una gestione articolata del calendario, ma che consente a Milano di affidarsi a un profilo di alto livello senza interrompere il percorso tecnico avviato con la selezione nazionale.

“Sono onorato di poter tornare ad allenare l’Olimpia Milano“, ha dichiarato, evidenziando la volontà di affrontare questa nuova esperienza “con l’entusiasmo e la determinazione di chi vuol essere degno di un incarico così prestigioso“.

Il passaggio di consegne avrà tempi estremamente rapidi. Nella sfida casalinga di oggi contro Trento, Milano sarà ancora affidata ad interim a Marco Ramondino, chiamato a gestire la squadra nella fase di transizione. Banchi dirigerà invece domani il primo allenamento in biancorosso, con l’obiettivo di preparare nel minor tempo possibile l’esordio ufficiale, previsto giovedì 12 novembre in EuroLega contro lo Zalgiris Kaunas.

Il calendario di novembre renderà particolarmente complessa la gestione del doppio incarico. Banchi guiderà l’Olimpia fino alla trasferta di Tortona del 22 novembre, prima di raggiungere il raduno della Nazionale in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali. L’Italia sarà impegnata il 26 novembre a Roma contro la Turchia e il 29 novembre a Belgrado contro la Serbia. Nel frattempo, Milano dovrà affrontare la trasferta europea di Lione contro l’ASVEL, con Ramondino nuovamente chiamato a sedersi sulla panchina biancorossa. Una distribuzione degli impegni che richiederà coordinamento e continuità operativa, soprattutto nella fase iniziale del nuovo corso.