Basket: Venezia crolla nel finale in casa dei London Lions, quarto ko esterno in EuroCup

Non riesce a sfatare il tabù trasferte in Europa la Reyer Venezia, con in casa dei London Lions cede al termine di un match equilibratissimo, dove i ragazzi di Spahija però a inizio quarto quarto sembravano poter dare la spallata decisiva. Arriva, invece, il quarto ko in sette giornate e classifica che si complica per i veneti.

Fin dalla palla a due regna grande equilibrio alla Copper Box Arena, con le due formazioni che rispondono colpo su colpo ai canestri avversari. Per Venezia è Wiltjer a fare la voce grossa con 8 punti nel primo quarto. Ma non si sblocca il match e il primo quarto si chiude in perfetta parità sul 19-19.

Le triple di Maretto e Grant a inizio secondo quarto valgono il +6 per la Reyer, ma i londinesi rispondono da oltre l’arco e il tentativo di strappo viene subito ricucito. Un parziale di 7-0 riporta i Lions avanti ed è il solito Wiltjer a impattare. Torna in vantaggio la squadra di casa e si va al riposo lungo con i London Lions avanti 38-35.

Continua l’elastico a inizio ripresa, con i padroni di casa nel ruolo delle lepri e Venezia che insegue. Ora fatica la Reyer a restare in scia, in un match dove le due squadre hanno alte percentuali da oltre l’arco, con i Lions che tengono sempre la testa avanti, toccando il +5 a 3’ dalla fine del quarto. Regge Venezia e si va all’ultimo stop sul 59-55.

Parte alla grande la Reyer a inizio ultimo quarto, con un parziale di 14-0 firmato Bowman e Candi che riporta i veneti avanti e in fuga. Servono 4 minuti ai London Lions per sbloccarsi, con Scott che riporta i suoi a -5. Prova a reggere all’urto della rimonta la squadra di Spahija, ma a 2’ dalla sirena la tripla di Lewis III vale il -1 inglese e tutto da rifare alla Copper Box Arena per Venezia. E a 1’17” dalla fine arriva il sorpasso, con ora la Reyer incapace di reagire. Alzano bandiera bianca Candi e compagni e i London Lions allungano e chiudono sull’80-76. Non bastano a Venezia i 19 punti di Wiltjer.