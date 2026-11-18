Bella vittoria per la Dolomiti Energia Trento, che nell’ottava giornata del girone K di EuroCup s’inventa una validissima prestazione contro il Neptunas Klapieda. Gli uomini di Alessandro Rossi vincono per 96-83 e rivedono le vicinanze della zona qualificazione (3-5, con i Niners Chemnitz a 4-4). 23 i punti di Isaiah Bigelow e 17 quelli di Quincy Olivari da una parte, dall’altra 17 di Yannick Franke.

Inizio a tinte equilibrate: si passa dal 4-0 Trento con Mawugbe e Charlie Brown al 4-5 firmato Girdziunas e Tarolis, poi ancora all’accoppiata Bertini-Olivari che fa 8-5. Proprio Olivari lancia Bigelow in quello che, lentamente ma inesorabilmente, si trasforma nell’allungo vero per l’Aquila Basket. Il Neptunas cerca di tenere con Tubutis, ma con Niang, Forray e Darius Brown Trento si spinge con forza fino al 30-19 della prima sirena.

Nel secondo periodo i bianconeri non mollano minimamente la presa, anzi: i due Brown spingono fin sul 35-19, e in generale la spinta è tutta dei due omonimi per restare sopra i 15 punti di vantaggio. C’è spazio anche per lo spettacolo, con Niang che piazza una stoppata poderosa su Fridriksson. Drell e Tubutis, insieme a Franke, riportano il Neptunas sul 43-35 a 3’33” dalla fine del quarto, ma di qui in avanti sono i due Brown a riprendersi vigorosamente la scena, fino alla stoppata di Mawugbe su Drell che, in un amen, lancia l’azione che porta Darius Brown alla tripla frontale in controtempo che vale il 54-41 all’intervallo.

Al rientro in campo Berucka colpisce da tre, gli risponde Olivari con cinque punti in fila. Trento mantiene piuttosto salde le distanze, con Bigelow e Darius Brown che respingono in continuazione la buona vena di Berucka anche in una fase nella quale le percentuali scendono in maniera abbastanza evidente. Si unisce al tutto anche Bayehe che firma il 70-51. I lituani tentano ancora una sorta di rientro con il solito Berucka, ma Niang e Darius Brown portano il punteggio sul 75-58 a 10′ dalla fine.

Sebbene il Neptunas lodevolmente provi a tenere aperta la questione della partita, la difesa trentina è sempre particolarmente attenta, potendo peraltro contare su percentuali offensive di un bel livello. Con Bigelow la Dolomiti Energia sfiora i 20 punti di vantaggio e poi li raggiunge con la tripla di Olivari, che porta anche al superamento di tale quota. Gli ultimi minuti vanno via facilmente, il Neptunas aggiunge qualche punto, ma alla fine si chiude sul 96-83.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO-NEPTUNAS KLAIPEDA 96-83

TRENTO – D. Brown 16, C. Brown* 12, Bertini* 7, Niang 8, Olivari* 17, Forray 2, Cattapan, riggiani, Bayo 2, Mawugbe* 2, Bigelow 23, Bayehe* 7. All. Rossi

NEPTUNAS – Drell* 14, Tarolis* 10, Franke 17, Girdziunas* 3, Fridriksson* 8, Zemaitis 3, Echodas* 2, Berucka 16, Tubutis 7, Kreismontas 3. All. Petrauskas