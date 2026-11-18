Amara sconfitta per la Maxima Roma nell’ottava giornata di EuroCup. La squadra di coach Cotelli gestisce per trenta minuti e poi crolla nell’ultimo quarto in casa dei rumeni dell’U-BT Cluj-Napoca, che si impongo 87-79. Si tratta della quarta sconfitta nel proprio cammino europeo per la Maxima, che perde sicuramente un’occasione per allungare sulle dirette rivali per il passaggio alla fase successiva, con il Cluj che proprio si avvicina con tre vittorie all’attivo.

A Roma non bastano i 16 punti di Hunter Tyson e i 14 di Aaron Holiday. In doppia cifra chiude anche Carl Wheatle con 13 punti, ma nove nel solo primo quarto. Il Cluj è trascinato da uno stratosferico Jalyn McCreary, che mette a referto addirittura 32 punti con 14/19 dal campo e anche 6 rimbalzi.

Inizio di partita equilibrato con la Maxima che tocca il +4 a metà primo quarto grazie ad un gioco da quattro punti di Wheatle, che segna ben nove punti nei primi dieci minuti. Roma cerca un mini allungo, ma Cluj risponde ed alla prima sirena il vantaggio della Maxima è di tre punti (17-20). Le triple di Veronesi e Alibegovic danno il +10 a Roma (20-30), ma Cluj ritorna sotto fino al -4 con il canestro di Walker. Nuovo allungo di Roma con Tyson che mette il libero del +8 (26-34). Il finale di quarto, però, è tutto per i rumeni, che trovano sulla sirena il canestro del -2 con Plavsic (38-40).

Al rientro dalla pausa lunga la Maxima produce molto in attacco ed arriva nuovamente sul +9 con l’appoggio al ferro di Bilan (49-58). La Maxima sembra avere il pieno controllo della partita, ma non riesce a scappare via ed il Cluj rientra fino al -1 con le triple di Smart ed Hill (65-66). Gli ultimi squilli del terzo quarto sono, però, della Maxima, che si presenta in vantaggio di cinque punti negli ultimi dieci minuti (65-70).

Pessimo avvio di ultimo quarto per la Maxima, con i rumeni che piazzano un parziale di 6-0 che li porta avanti nel punteggio. Si continua poi punto a punto, ma Roma ha qualche minuti di appannamento in attacco ed il Cluj ne approfitta per toccare il +4 con la tripla di Smart a tre minuti dalla fine (81-77). La Maxima spreca più volte l’occasione del pareggio, compresa una tripla con Bilan a quindici secondi dalla fine. Il solito McCreary fa ancora male alla difesa romana e fa calare il sipario sul match, con la vittoria rumena per 87-79 con anche la tripla sulla sirena di Bishop.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

U-BT CLUJ-NAPOCA – MAXIMA ROMA 87-79 (17-20, 21-20, 27-30, 22-9)

Cluj: Smart 11, Bernat, Walker 12, McCreary 32, Bishop 10, Bess, Hill 6, Plavsic 10, Nicolescu, Richard, Kullamae 6, Illes

Roma: Brown 6, Bilan 7, Holiday 14, Tyson 16, Alibegovic 6, Veronesi 5, Moon 10, Bonacini, Wheatle 13, Camara 2, Dozic