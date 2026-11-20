La Serie A di basket si appresta a disputare nel weekend alle porte la nona giornata della regular season 2026-2027 prima di fermarsi per fare spazio alla finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 dove l’Italia affronterà la Turchia in casa volando poi a Belgrado per sfidare la Serbia: scopriamo quindi cosa ci attende nel massimo campionato della palla a spicchi.

Due sono gli anticipi previsti domani sera sabato 21 novembre, a cominciare dall’incrocio delle ore 19:00 tra la Dolomiti Energia Trentino e una delle sorprese di questa stagione ovvero Napoli che punta a riscattare il primo ko in EuroCup oltre a cercare di tenere il passo della Virtus Bologna in vetta alla graduatoria. Alle ore 20:00 la Pallacanestro Triesteattende l’Unahotels Reggio Emilia, con entrambe le squadre che vogliono cancellare la sconfitta maturata una settimana fa rispettivamente contro Napoli e Varese. Il programma di domenica 22 novembre si apre con il confronto delle ore 16:00 tra la Bertram Derthona Tortona e l’Olimpia Milano, con i campioni d’Italia che stanno rialzando la testa in Eurolega dal ritorno di Luca Banchi sulla panchina milanese e a solo due punti dalla capolista Virtus Bologna.

Alle ore 17:30 la Givova Scafati del neo-allenatore Antimo Martino – subentrato all’esonerato Piero Bucchi – attendel’Acqua San Bernardo Cantù in un match delicato per la classifica, con i canturini fanalino di coda ancora a zero punti mentre i campani hanno all’attivo un solo successo. Alle ore 18:00 la Virtus Bologna ospita la BC Roma per continuare a guardare tutti dall’alto dopo aver rialzato parzialmente la testa in Eurolega, mentre alla stessa ora l’altra squadra della Capitale ovvero la Maxima se la vedrà con la Nutribullet Treviso che condivide la terza piazza a 12 punti con l’Olimpia Milano dietro solo alla coppia Virtus Bologna-Napoli. Alle ore 18:15 la Tezenis Verona sfida al PalaMagis la Pallacanestro Trieste con le due compagini appaiate a quota 8 punti non lontane dalle posizioni che contano, mentre la giornata si chiude con il posticipo delle ore 19:00 tra l’Openjobmetis Varese e l’Umana Reyer Venezia: chi vince distanzia l’altra, con lombardi e veneti che hanno lo stesso score finora (10 punti).