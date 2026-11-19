La Virtus Bologna sfiora il grande colpo in Eurolega. Contro il Valencia Basket primo in classifica la squadra di Alex Mumbru passa da un’enorme sofferenza a un vantaggio in doppia cifra prima di cedere in un finale concitatissimo per 92-87, ma fa capire di avere reali carte da giocare nel prossimo futuro. Non basta una partita quasi eroica, rimasta lì nonostante 26 tiri effettuati in meno e i 28 rimbalzi in attacco dei valenciani, che alla fine prevalgono con i 20 a testa di TJ Shorts e Neal Sako (che ci aggiunge anche 11 rimbalzi); per le V nere 15 di Rasheed Bello e 13 di Marcus Carr.

Pronti via, e subito la Virtus riesce a capire poco del ritmo altissimo imposto da Valencia nei primi minuti, segnando contemporaneamente davvero poco. La somma dei due fattori fa sì che Shorts e poi soprattutto Sako siano grandi protagonisti nel 12-4 iniziale. Diarra e poi Frazier provano a ridurre il divario, Bello sigla anche il -4, ma si entra negli ultimi due minuti e, di colpo, è fase di onnipotenza valenciana. Da Shorts a Taylor fino a Mirotic da distanza siderale, tutti cominciano a tirare e a segnare senza fermarsi, ma in questa fase la Virtus tiene soprattutto con Bello e dopo 10′ è 30-25.

I ritmi tornano ad abbassarsi, in u certo senso, ma questo va soltanto a vantaggio di un Valencia che va sulle ali di Sako e supera la doppia cifra di vantaggio con i liberi di Taylor a 6’49” dall’intervallo. Con Shorts e Puerto i padroni di casa se ne vanno, facendo esplodere la Roig Arena. Carr cerca di tenere in piedi la situazione insieme a Bello, ma le V nere soffrono parecchio sia nella tenuta difensiva che a rimbalzo, con Valencia che ne prende tanti in attacco: un tema che tornerà. In ogni caso la squadra bianconera ha un’anima, ed è con quella che riesce ad arrivare all’intervallo sul 50-40.

Alla ripartenza tripla di Kessler, ma segue subito un 6-0 firmato Puerto, Shorts e Taylor. Valencia, comunque, non riesce a chiudere la situazione, lasciando spazio a una Virtus che riesce in qualche modo a stringere le maglie in difesa, far girare meglio la palla in attacco e soprattutto avere a disposizione Carr che, assieme a Moore, riduce le distanze fino al 56-52 (e poi 56-53 con un libero di Diarra). Cardenas e Sako fanno ripartire i padroni di casa, che in qualche modo riescono a gestire un vantaggio di cinque punti con una certa costanza fino alla penultima sirena (anche se poi il punteggio è 67-63 a 10′ dal termine).

Al ritorno sul parquet, più che una fiammata, la Virtus piazza un autentico uragano: Diarra, Frazier, Klintman, Carr, ancora Frazier: in 3’15” parziale di 0-13 e +9 per Bologna, che entra in un momento di esaltazione tale che, sul 67-77 (1/2 di Klintman), solo una tripla di Mirotic riesce a fermarlo. Lentamente, ma inesorabilmente sono proprio lui e Shorts a ridurre sempre di più le distanze, con l’aiuto anche di Brooks e di una superiorità ormai disarmante a rimbalzo. Shorts sigla il pari a quota 82, poi Valencia non segna dopo un’azione da quattro rimbalzi in attacco in serie, quindi Diarra trova l’appoggio prima di replicare alla stoppata di Brooks con una propria su Taylor. Sako sotto canestro pareggia, Shorts sorpassa, Brooks fa 2/2, ma Frazier con 5″4 sul cronometro regala da tre un’ultima speranza ai bianconeri (88-87). Speranza che si spegne sul fallo disruptive di Kessler che regala due liberi e possesso a Brooks (che poi torna in lunetta). Finisce 92-87.

VALENCIA BASKET-VIRTUS BOLOGNA 92-87

VALENCIA – Shorts* 20, Taylor* 15, Puerto 7, Saint-Supery* 2, Cardenas 3, Osetkowski*, Brooks 12, Sako* 20, Gueye, Corbalan 2, Mirotic 11, Rivero ne. All. Albert

BOLOGNA – Bello 15, Frazier* 12, Carr* 13, Kokila*, Moore 4, Edwards* 7, Baldasso, Alston 8, Hackett 2, Diarra 9, Klintman 12. All. Mumbru